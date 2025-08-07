Ústí jsem měl zdémonizované. Nemělo touhu, abych zůstal, popisuje Šiška

Jeho fantastická nahrávka přes celé hřiště, která rozjela vítěznou erupci Slunety necelé dvě vteřiny před koncem ligového zápasu s Ostravou, by se mezi top akce zařadila nejspíš i ve slavné NBA. „Jednou jsem přesně přehodil hřiště a tím jsem se nesmazatelně zapsal do ústecké basketbalové historie,“ rozchechtá se rozehrávač Ondřej Šiška při vzpomínce na highlight ze svého ani ne ročního ústeckého angažmá. Další sezonu ale nepřidá, byť nabídku dostal.
„Ve hře byl ještě jeden klub, od kterého jsem vnímal větší zájem. Ze strany Ústí to bylo trochu vlažnější, necítil jsem tam takovou touhu, abych dál pokračoval,“ vysvětluje rozchod se Slunetou 31letý hráč.

Jméno svého nového působiště ještě potvrdit nemůže, ale mluví se o v uplynulém ročníku bronzovém Olomoucku.

„Jsem původem z Přerova, od kterého je Haná kousek, takže by to dávalo smysl,“ mrkne Šiška.

Ústecký Gretzky ve Slunetě skončil, v basketbalové lize ale Šiška zůstane

V Ústí zaujal nejen asistencí roku a Gretzkého číslem 99 na dresu, ale také slušnými statistikami. Slunetě přispíval v průměru 9,5 body a 4,2 asistencemi. Solidní vděk za šanci, kterou mu dala po nečekaném podzimním vyhazovu z Pardubic.

„Děkuju Tomášovi Hrubému (ústeckému generálnímu manažerovi), že mi hodil lano. Na Ústí budu vzpomínat jen v dobrém, energie od fanoušků byla neskutečná, oblíbil jsem si to tam. Po dlouhém angažmá v Děčíně jsem měl Ústí trochu zdémonizované, ale teď musím říct, že lidé to tam dělají s vášní, se srdcem a klub funguje dobře od mládeže až po áčko. Jen škoda, že jsme nepostoupili do semifinále,“ lituje čtvrtfinálového vyřazení s Brnem.

„Bylo to špatně načasovanou formou, možná chyběly i zkušenosti. Tým zkušený je, ale byl úplně nově poskládaný,“ připomněl velký výprodej Slunety po předloňské sezoně, které skončila historickým stříbrem.

V týmu zbyli jen Ladislav Pecka a David Žikla, jinak se od základu tvořil znovu. Nový byl i trenér Tomáš Reimer, jenž nahradil Jana Šotnara. S ním se Šiška potkal během nepovedené krátké štace v Pardubicích.

„Ale ani na něj nemůžu říct nic špatného, ke sportu to patří. Pardubicím to nějak nešlape dlouhodobě, snad tomu dají správný směr a příští sezonu se zvednou.“

Když se stvrdí Šiškův přesun do Olomoucka, bude to pro něj už šestý klub v NBL. Až to trochu vypadá, že chce postupně projít všemi.

„Nikdy to nebyl úplně můj záměr,“ směje se trojnásobný vicemistr s Děčínem. V něm strávil zatím nejdelší úsek své kariéry – vydržel v něm sedm sezon. „Prokázal jsem tím nějakou loajálnost. Že se to poslední dobou zvrtlo do trochu kočovného života, nebylo vůbec v plánu. Ale člověk musí být trochu flexibilnější. Poznám spoustu nových lidí, různé přístupy jednotlivých klubů, což beru jako zkušenost i do profesního života po konci kariéry. Vystupování z komfortních zón mi dá určitě víc, než kdybych celý život zůstal na jednom místě,“ je přesvědčený 190 centimetrů vysoký hráč.

Spekulovalo se i o jeho návratu do Děčína. „Je nesmazatelně zapsaný v mém srdci, ale myslím, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Asi bych ani úplně nechtěl. Tenkrát to bylo úžasné, ale je to uzavřená kapitola.“

Stejně jako letní kauza, vyvolaná ostrými slovy ústeckého šéfa Tomáše Hrubého právě na adresu děčínského rivala. Klub nazval sektou, jeho tvrdý styl hry psychopatismem. A musel za to před etickou komisi.

„V první řadě jsem rád, že je v českém basketu někdo jako Tomáš Hrubý, který dokáže nakousnout i nepopulární témata a vyvolat kontroverzi. Děčín se prezentuje nějakou filozofií, tvrdá hra k němu patří. Občas je to možná za hranou, ale Válečníci hrají jen to, co jim sudí dovolí. A ani tam úplně nevidím zákroky, které by musela denně zkoumat disciplinárka,“ přidává názor do debaty hráč, který klub poznal z obou stran.

Sedm let byl jeho součástí, další roky proti němu bojuje jako soupeř. Své největší úspěchy Šiška slavil právě s Válečníky, v Ústí svou medailovou sbírku nerozšířil. Věří však, že další šance ještě přijde. „Můj plán je jasný, hrát co nejlepší basket, co umím. A určitě bych se chtěl ještě aspoň jednou podívat do finále.“

Bude to s Olomouckem?

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Quick-Step dal Evenepoelovi vše a nestačilo to. Nerozloží teď i další tým?

Dlouholeté námluvy Remca Evenepoela s Ralphem Denkem jsou u konce. Šéf týmu Red Bull-Bora stál o Belgičana už od roku 2021, až teprve nyní na jeho nabídku olympijský šampion kývl. Přestože se tušilo,...

6. srpna 2025  19:56

