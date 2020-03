Nymburský manažer Šimeček: Zrušení soutěží bude mít velké následky

Středočeský celek se kromě očekávaného omezení podpory od sponzorů připravuje i na variantu, že bude muset s hráči jednat o snížení smluv. A počítá také s možností, že bude zrušena Liga mistrů, která mohla být pro klub vítanou finanční injekcí.

Česká basketbalová liga byla kvůli koronaviru zrušena minulý týden, zatímco o osudu Ligy mistrů, jejíž základní část Nymburk vyhrál a chystal se na čtvrtfinále, se bude rozhodovat v pondělí. Nymburku zatím účast v soutěži vynesla na prémiích 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun). Případný triumf v Lize mistrů by byl oceněn téměř milionem eur.

„Pro nás je výhodou, že já jsem součástí rady klubů, takže na návrzích a rozhodování se podílím a trochu tuším, jaký by mohl být výsledek,“ řekl Šimeček. „Variant je ale velké množství a nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl, jak se situace bude vyvíjet a kdy skončí. My jako klub se připravujeme na varianty, že se bude hrát i na to, že už se Liga mistrů nedohraje,“ dodal.

Řada klubů po zrušení soutěží sáhla ke snížení hráčských smluv, k tomu se však zatím Nymburk neodhodlal. „Ale musíme se tím zabývat, protože nás to ovlivňuje stejně jako fotbal či hokej, kde kluby sahají k dohodám s hráči. My na tom nyní intenzivně pracujeme, má to mnoho souvislostí,“ řekl Šimeček.

„Nejprve o tom ale musíme příští týden debatovat s hráči a najít ve spolupráci s nimi vhodné řešení. Do té doby nepovažuji za korektní to blíže komentovat. Co se týče zahraničních hráčů, ti opustili Českou republiku a jejich smlouvy řešíme s jejich agenty. Jejich návrat pak souvisí s případným pokračováním Ligy mistrů,“ přidal.

Šimeček očekává, že pandemie koronaviru se projeví především menší podporou od sponzorů. „Když se nehraje, tak nám za A ubyla možnost prezentovat partnery a za B, což řeší celý sport, partneři v době jakékoli krize především myslí na to, aby přežila jejich vlastní firma a odsunují investice do sportu až na poslední příčky svých priorit,“ prohlásil.

„Z tohoto pohledu to na nás bude mít velký dopad. Tím nemluvím jen za náš klub a basketbal, ale za celý sport. Jednou věcí je nedokončená sezona a důsledky, které z toho plynou, ale pro mě jsou mnohem větší obavou vliv na budoucí sezony. Bude záležet, jak rychle se z toho firmy dokážou vzpamatovat a budou zas tak finančně zdravé, aby mohly investovat do sportu,“ dodal.

„Je to pro basketbal o to horší, že momentálně prožíval nejlepší období v historii, byl nastartovaný, my mohli usilovat o úspěch v Lize mistrů, národní tým teoreticky mohl hrát na olympiádě, za rok se chystalo mistrovství Evropy v Praze a teď se všechno zas zabrzdí?“ připomněl Šimeček historický úspěch české reprezentace v podobě šestého místa na mistrovství světa.

„Basketbal u partnerů, fanoušků a širšího publika nyní dosahoval celkem vysoké popularity. Ať už to byl náš úspěch v Lize mistrů, ke kterému nám pomáhali reprezentanti, kteří tak skvěle hráli na mistrovství světa. To, že před sebou měli možnost reprezentovat na olympiádě, to vše ovlivňovalo popularitu směrem nahoru,“ řekl Šimeček.

„Byla odložená olympiáda, řeší se olympijská kvalifikace a máme před sebou výhled Eurobasketu v příštím roce. Současná situace nenahrává tomu vzestupnému trendu. Ale my všichni doufáme, že i za skromnějších podmínek budeme, náš klub i reprezentace, schopni předvádět dosavadní výkony,“ uzavřel Šimeček.