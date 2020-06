Jeden na jednoho nemá jediného vítěze. Kdo pomáhal Sehnalovi na trůn

„Beru to tak, že jsem splnil misi,“ neutají Sehnal své vysoké sebevědomí. „Nebylo to až tak o penězích, chtěl jsem hlavně všechny porazit. Proto jsem tomu hodně podřídil, protože takový turnaj je možná jednou za život. Takže jsem nadšený,“ vypovídal se po klání pro koronavirovou pauzu.

Během čtvrtečního play off ho přitom trápilo bolavé rameno. „Posledních deset dnů jsem vůbec nestřílel, až ráno jsem to trochu zkusil, ale moc to nešlo. Před každým tréninkem jsem teď chodil k fyzioterapeutce, ale i tak jsem docela trpěl, takže se těším na pár dnů volna,“ naplánoval si šampion.

„Ondra přišel do haly už zhruba jeden a půl hodiny před začátkem, abychom ulehčili jeho ramenu. Snažili jsme se o aktivaci a zahřátí ramenního svalu a chtěli jsme zmírnili bolest při soutěži samotné,“ popisuje fyzioterapeutka Aneta Šobová z USK Praha dění, než začal televizní přenos.

Cesta k devíti bodům mnohého hráče během turnaje vyčerpala. Fyzioterapeutka Pražanů však mezi trojicí Sehnalových utkání už prostor k práci neměla. „Tam už to jde rychle. Zápas, rozhovor, vydýchat, koukat na soupeře a další zápas. Ondra preferoval spíše soustředění a odpočinek než péči v průběhu, protože fyzicky i co se týká koncentrace se jednalo o náročnou záležitost.“

Nejhůř bylo Sehnalovi při semifinále s malým rváčem Janem Kozinou.

„Za stavu 8:7 pro Kozinu v semifinále jsem už byl takový polozlomený a unavený. Stačil jeden bod a do finále postoupil on. Sám sobě jsem si však řekl, že to tak nenechám a musím to zvrátit. Oba dva jsme toho měli dost. Dokonce i rozhodčí nás popoháněli. Pak už to bylo o srdci a o tom, kdo zvládne s tím diskomfortem pracovat lépe,“ popisuje vítěz krizovou chvíli.

Už regionální kola soutěže ukázala, že kromě slušného fyzického fondu je dobré být připraven i po taktické a technické stránce. Profily jednotlivých hráčů konzultoval Ondra převážně s Martinem Baštou, asistentem hlavního trenéra mužů USK. Došlo i na rozbor videa.

„Taktiku jsme řešili až v průběhu regionálního finále. Při základní části ne. Třeba na Kamila Švrdlíka jsme se snažili využít všechny Ondrovy fauly, abychom ho zastavili, protože je daleko silovější a má i centimetry navrch. Zároveň bylo třeba na něj vyrukovat hned od začátku a nepouštět se do dlouhé přetahované,“ přibližuje přípravu Bašta.

Jak proběhlo studium na finálový večer? „Ondra na středeční taktickou poradu přišel už s vlastními poznámkami ke hře Matěje Svobody, ale společně jsme koukali na několik klipů, abychom více analyzovali jeho hru. Chtěli jsme ho tlačit do driblinku a vyvinout tlak na míč.“

Pak Pražany zaskočil vývoj turnaje. „Čekali jsme, že postoupí (Ladislav) Pecka, a připravovali jsme se spíš na jeho hru. To se nestalo a Ondra se postavil v semifinále Kozinovi. Nebyl tak čas na větší přípravu a řekli jsme si jen pár věcí těsně před zápasem. Nebavili jsme se až tak o Kozinovi, ale spíš o Ondrovi. Aby se zklidnil, nenechal se vykolejit, nepodlehl tlaku a blízkosti úspěchu. Snažil se soustředil na sebe a nenechal se vyprovokovat k tomu, aby ustoupil ze své hry. To se ale povedlo jen částečně,“ vytýká Bašta.

A přidává i taktické rady před finále. „Na Šimona Ježka jsme měli oba připravené poznámky. Koukali jsme na vzájemná utkání z regionálních bojů a snažili jsme se doladit detaily. V minulých střetnutích ho Ondra nechal střílet z delší vzdálenosti, ale tentokrát jsme chtěli, aby byl o něco aktivnější směrem na míč v obraně a tu střelu mu sice nechal, ale více znepříjemnil. Věděli jsme, že převážně chodí na levou, a i když jde doprava, snaží se i tak zpět vrátit k zakončení levou rukou.“

Ti nejlepší z turnaje basketbalistů ve hře jeden na jednoho. Zleva 3. místo Radek Pumprla, vítěz Ondřej Sehnal a 2. místo Šimon Ježek.

Rozehrávač USK přizpůsobil soutěži i svůj trénink. Zaměřil se na individuální dovednosti s pomocí trenérského asistenta Samby Samoury.

„Kvůli této soutěži jsem si do tréninku přidal více hru 1 na 1, kterou jsem piloval pod dohledem skills trenéra. Snažili jsme se využít specifika pravidel soutěže ve svůj prospěch a trénovat například hru na čtyři driblinky. Ta je pro tuto soutěž neobvyklá, a přitom hraje velký vliv. Navíc se to bude do budoucna hodit i pro hru 5 na 5. Musíte reagovat hned, číst situaci a nevyčkávat, než se obrana sjednotí. Když dojde například k přebrání, tak ten menší počet driblinků omezí zbytečné driblování na místě a nutí ke konání,“ hodnotí i budoucí přínosy turnaje Sehnal.