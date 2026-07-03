Švédi přitom měli zaděláno na ještě výraznější vítězství, ve druhé desetiminutovce a zkraje té třetí vedli dokonce o 29 bodů.
Sehnal a spol. ovšem po půli předvedli výrazně lepší výkon.
„První poločas mě hodně mrzí. I když jsme třeba trošku nervózní, není možné, abychom dostávali tolik jednoduchých košů,“ komentoval osmadvacetiletý basketbalista.
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Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem
„Ale abych byl i pozitivní. Klobouk dolů před celým týmem za druhou půli. Vrátit se venku ze skoro mínus třicet a udržet si lepší skóre ze vzájemných zápasů bylo velmi důležité.“
Trenér Luboš Bartoň si hned na začátku zápasu bral dvakrát time out. Co od něj zaznělo?
Snažil se nás namotivovat. Říkal nám, že se musíme líp vracet do obrany. Těch šest minut mi přišlo, že oni jenom sbírali doskoky, zisky a běhali do rychlého protiútoku, což jsou ty nejjednodušší body. Navíc s tím, že nám na každé pozici chybí pět až deset čísel a pět až deset kilo, nás přehrávají na sílu pod košem. Pak je velmi těžké někoho zastavovat.
Z toho pramenilo množství faulů?
Je to tak. Není žádným tajemstvím, že nám chybí centimetry, kila i kvalita. Když se podíváte na soupisku Švédska, je to jedna ACB (španělská liga) za druhou, mají nejužitečnějšího hráče finálového turnaje univerzitní NCAA (Cadeaua), dva kluky z NBA... (Larssona a Klintmana) Ale to není výmluva. Myslím si, že s pevným jádrem a dobrou chemií v týmu se dá vždycky uhrát cokoliv. A dneska v druhém poločase jsme to ukázali.
Co se po pauze změnilo?
Řekli jsme si něco v šatně, pomohlo nám to. Trošku jsme se oklepali a začali hrát sebevědoměji. Švédi dali ve druhém poločase 26 bodů, díky tomu se nám dařilo víc chodit do protiútoku. Když dobře bráníme, tak jsme schopni hrát s kýmkoliv.
Tohle budete chtít předvést proti Estonsku, viďte?
Přesně tak. To jsme si říkali hned po zápase. Když budeme hrát s touhle energií od začátku, tak ten zápas určitě dotáhneme do vítězného konce.
Estonci ovšem poměrně jednoznačně vyhráli nad Slovinskem.
Jsou houževnatí, silní, aktivní i v útoku. Neustále běhají, míč lítá. Mají velmi náročný styl. V Estonsku jsme vyhráli, takže věřím, že to dokážeme zopakovat i doma.
Jak se zrodilo vašich 20 bodů a 7 asistencí?
Vyplývalo to ze hry. Trošku jsem cítil, že nám chybí sebevědomí, snažil jsem se to trošku zlomit. Naštěstí pak ve druhém poločase přebrali otěže Martin Peterka s Víťou Krejčím. Ale individuální výkony se po takových zápasech hodnotí hodně těžko.
Pomohla vám plná hala?
Mně osobně určitě, já tohle miluju. Rád bych takovou atmosféru zažil na vlastní kůži i v lize. Když je člověk v některých zápasech hodně unavený a přijde takováhle kulisa, energie se hned najde. Pro mě je to radost.
A vám ještě nějaké síly i po dlouhé sezoně zbývají?
Musím říct, že týden zpátky jsem si nedokázal představit, jak tento zápas bude vypadat. Naštěstí jsme odvedli dobrou práci, připravili jsme naše těla po náročné sezoně a myslím, že jsme ve druhém poločase odehráli dobrý zápas.
Postupová matematika je teď zamotaná. Jak situaci vnímáte?
Že to tak bude, jsme si uvědomovali už po druhém zápase se Slovinskem, kdy nám utekl vyhraný zápas. Prostě musíme urvat domácí zápas s Estonskem. Myslím si, že doma hrajeme mnohem lepší basket. Doufám, že přijde co nejvíc fanoušků. A že nás podpoří a dotáhnou do další skupiny kvalifikace na mistrovství světa.