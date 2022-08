Indisponovaný Sehnal: Snažili jsme se s tím poprat, jak jsme mohli

„Nebyla to jednoduchá situace, ale snažili jsme se s tím poprat, jak jsme mohli. Bohužel jsme začali první poločas jako včera, bylo tam hodně chyb a hodně ztrát. Pramenilo z toho spoustu bodů z rychlého protiútoku a proti takovým týmům, když je jste -12 nebo -14 bodů, tak se hraje hrozně těžko a ještě v takto okleštěné sestavě,“ řekl Sehnal novinářům.

Zranil se v duelu s Němci, ale přesto dnes hrál. „Včera jsem trošku blbě spadnul, ale bohužel v takto okleštěné sestavě není na výběr. Snažil jsem se hrát. Ještě nevíme, co to bude, ale doufám, že to bude jen naražené a za pár dnů to bude v pořádku,“ prohlásil.

Čtyřiadvacetiletý hráč německého Braunschweigu neuvažoval, že by se zařadil mezi absentující hráče. Ještě když chyběli na rozehrávce Satoranský i Krejčí. „Jsem takhle stavěný, že většinou chci hrát skrz jakékoliv zranění. Dneska to bylo takhle,“ konstatoval.

V utkání si připsal dva body, jeden doskok a sedm asistencí. „Byl to problém. Musel jsem střílet i šestku levou rukou. To jsem asi ještě v životě nestřílel. Ale na rozehrávačské schopnosti si myslím, že jsem schopen používat obě ruce. Některé ztráty z toho pramenily, že jsem nemohl používat pravou ruku, ale s tím jsme do zápasu šli,“ uvedl.

Byl rád, že odmalička piloval dovednosti s míčem oběma rukama. „Už jsem to řešil s tátou, že jsem odmala radši dělal v basketbalu všechno, takže já v tom moc velký rozdíl nevidím. Kromě střelby samozřejmě, tam to cítím hodně,“ dodal Sehnal.