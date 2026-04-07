„Bohužel, nedopadlo to, jak jsme si představovali. Opravdu si myslím, že jsme tuto sérii mohli vyhrát,“ smutnil Sehnal.
Středočeši nejdříve ve čtvrtfinále padli na litevské půdě 70:77, doma pak vstupovali do závěrečné čtvrtiny s osmibodovým náskokem, jenže v poslední desetiminutovce připsali ke skóre jen devět bodů a šest sekund před koncem Rytas zásluhou trestných hodů Ignase Sargiunase otočil.
Podívejte se na Sehnalovu trefu z půlky:
Sehnal went like "Layup!" 😮#BasketballCL I @basketnymburk pic.twitter.com/UHeazCFMCC— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 7, 2026
„V útoku jsme zase hráli trošku pomalu. Je těžké teď něco shrnovat,“ hodnotil, zatímco litevští fanoušci bouřili při děkovačce. „Před nimi klobouk dolů! Od takových národů se máme co učit.“
V čem vás soupeři v závěru předčili?
Basket je horská dráha, začali jsme výborně, jim pak padlo pár střel. Takhle se to měnilo celý zápas. Když držíme před koncem vedení, musíme pokračovat s klidnou hlavou. My jsme dali nula bodů v posledních snad čtyřech minutách... S tím se těžko vyhrává.
Bouřlivá atmosféra a prohra o bod. Nymburk končí ve čtvrtfinále Ligy mistrů
Po litevské otočce zbývalo šest sekund do konce, jaké pokyny vám dal trenér Oren Amiel při oddechovém čase?
Měli jsme několik nachystaných variant, první dvě nám ale skvělou obranou znemožnili, tou třetí byl Jarda Bohačík, který dva dny zpátky dal vítěznou střelu proti Pardubicím. Myslím, že to byla dobrá střela pro našeho nejlepšího střelce. Ale o ní to není, důležité jsou i momenty před tím.
Co se vám honí hlavou po tak těsné koncovce?
Hrozně to mrzí. Minulý rok ve čtvrtfinále na tom byl Galatasaray kvalitativně jinak. Rytas byl porazitelný v prvním i druhém zápase, teď jsme byli rozhodně blíž. Opravdu to bolí, chtěl jsem si v takové atmosféře zahrát ještě třetí zápas. Každému bych přál si před takovou kulisou na klubové úrovni zahrát.
Budete na litevské fanoušky dlouho vzpomínat?
Asi to úplně doceníme až po týdnu, teď cítím spíše bolest. Na nás teď je se z toho vykopat.
RYTAS VILNIUS HAVE MADE IT TO THE FINAL FOUR!! 🔥🔥🔥#BasketballCL I @rytasvilnius pic.twitter.com/WHDrMNnO9c— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 7, 2026