Tohle jsme opravdu nečekali. Sehnala udivuje nymburská jízda v Lize mistrů

Střelecky povedený večer podpořil ještě třemi doskoky a sedmi asistencemi, lepší zápas v Lize mistrů nezažil.

Předloňskou účast Nymburka ještě nepamatuje, do středočeského klubu dorazil z Braunschweigu až v lednu 2023. Tehdy skončil český mistr ve skupině poslední se dvěma výhrami a čtyřmi porážkami.

Zato nyní?

Stoprocentní bilance díky čtyřem výhrám, tři z nich navíc ukořistili jako hosté.

„Opravdu jsme nečekali, že se nám všechny tři venkovní zápasy povedou takovým stylem start-cíl,“ radoval se Sehnal.

Proti Vechtě navíc Nymburk zvítězil o 25 bodů, ještě o šest více než během prvního střetnutí v pražské hale Královka.

„V úvodních pěti minutách nás trošku kousali, potom si to sedlo a začali jsme předvádět basket, který chceme. Tím vznikl i dvanáctibodový náskok na konci první čtvrtiny. Pak už jsme to skóre jen navyšovali a navyšovali,“ popisoval český reprezentant, který se na nymburském rozjezdu podílel.

Na hřiště ho poslal trenér Tabellini v páté minutě místo Stephena Browna. Sehnal se uvedl ziskem, poté donutil soupeře k faulu a proměnil oba trestné hody.

Ondřej Sehnal a J. T. Shumate děkují nymburským fanouškům po zápase Ligy mistrů s Rastou Vechta.

„Myslím si, že dobrý vstup mi hodně pomohl. Po pár vteřinách jsem měl hned pozici zadarmo, protože si špatně přihráli. Takový začátek má rád každý, trošku mi to nahrálo do karet,“ prohlásil.

Proti německému soupeři navíc našel extra motivaci: „Vím, že bývalí trenéři (z Braunschweigu) zápasy sledují. Chtěl jsem se ukázat a myslím, že se mi to povedlo.“

Ještě více se ale Sehnal radoval, že plní taktiku svého současného kouče. „Byl to asi jeden z našich nejlepších výkonů letos. 48 doskoků, 21 útočných, což značí, že hrajeme basket, který chceme. Myslím si, že jsme velmi dobře bránili bednu, protože tam nechceme dostávat moc bodů. To se nám zase povedlo. Pramení z toho těžké střely, obranné doskoky a rychlý protiútok,“ pochvaloval si.

A zatímco on nastřílel 16 bodů, Christian Bishop 15, J. T. Shumate 14 a například Jaromír Bohačík 12, opora soupeřů Tyger Campbell se zmohl na pouhé dva.

Na palubovce šlo cítit, že Nymburk nechce Campbellovi dopřát tolik prostoru jako v Praze, kdy zazářil 22 body.

„Ukazoval v německé lize i v Lize mistrů, že devadesát procent jejich útoků jde přes něj. Co kluci předvedli, je fantastické. Vlastně se vůbec nedostal do hry. Bylo vidět, že je trošku otrávený, a pak z toho dělal zbytečné fauly,“ chválil Sehnal kolegy Františka Rylicha a Tylana Birtse. „Řekl bych, že máme dva z nejlepších obránců na míči v celé Lize mistrů a dost nám to ulehčuje,“ dodal.

Tylan Birts z Nymburka brání Tygera Campbella z Rasty Vechta v Lize mistrů.

Společně je může těšit, že za měsíc před domácím publikem mají šanci urvat přímý postup do osmifinálové skupiny evropské soutěže.

Na začátku prosince v Praze přivítají turecký Galatasaray, který v prvním zápase senzačně porazili 87:75. Pokud si připíšou i druhý skalp, přímý postup mají v kapse. V dalších scénářích by rozhodovalo i skóre, nad takovou matematikou v Nymburce ale neuvažují.

„Doufám, že dorazí na Královku aspoň tolik fanoušků jako v prvním domácím zápase nebo ještě víc a pomůžou nám, abychom Galatasaray dokázali porazit i podruhé a zajistili si v pátém zápase postup z prvního místa,“ prohlásil Sehnal.

Poslední duel skupinové fáze Ligy mistrů pak Nymburk sehraje 17. prosince proti řeckému klubu Promitheas Patras.