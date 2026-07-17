Sehnal vypověděl v Nymburku smlouvu: Nejlepší doba, kdy udělat krok ven

Sehnal odehrál ve středočeském celku téměř čtyři roky a pomohl mu ke třem titulům. Nyní se rozhodl využít klauzule ve smlouvě a podruhé v kariéře míří na zahraniční angažmá.
„Bylo to těžké rozhodnutí, protože mám k jádru týmu i celému klubu velké citové pouto. Ale z pohledu rodiny jsme vyhodnotili, že je to nejlepší doba, kdy udělat ještě ten krok ven. Vzhledem k výkonnosti a tomu, v jaké fázi kariéry se nacházím, je to teď pro mě osobně asi nejlepší rozhodnutí,“ řekl Sehnal.
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Osmadvacetiletý hráč je odchovancem USK Praha. Z prvního zahraničního angažmá v německém Braunschweigu zamířil na začátku roku 2023 do Nymburka a postupem času se stal i klíčovou postavou národního týmu. V uplynulé sezoně měl v lize průměry 11 bodů, 4 doskoky a 6,5 asistence na utkání.
V klubu měl smlouvu i na příští sezonu, ale mohl ji vypovědět. Z nabídek si vybral Štětín, kde se sejde s českým asistentem trenéra Lubomírem Růžičkou. Právě se Štětínem odehraje Slavia NBK 5. září přípravný zápas.
„Změny v klubu nehrály žádnou zásadní roli. Bylo to čistě mé osobní rozhodnutí s ohledem na rodinu. Jsem rád, že jsem mohl být u konce jedné éry a že to bylo přesně takové ukončení, jaké mělo být,“ dodal nejužitečnější hráč finálové série s Pardubicemi.