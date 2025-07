Nymburk udržel reprezentanta, Sehnal prodloužil o dva roky: Rozhodla stabilita

„Rozhodla stabilita a známost prostředí. Tím, že bude EuroBasket, kde budeme, doufejme, do půlky září, tak by nebylo jednoduché přecházet do úplně nového prostředí. I když se v Nymburce změnil trenér, tak ideologie bude stejná a vím, do čeho půjdu. A doufám, že sezona bude podobně úspěšná jako ta minulá,“ řekl Sehnal.

Odchovanec USK Praha, který působil také v německém Braunschweigu, navázal na Vojtěcha Hrubana, jenž prodloužil kontrakt s Nymburkem na začátku července.

Středočeský celek povede v nové sezoně izraelský trenér Oren Amiel, který se vrátil po čtyřech letech. Nahradil úspěšného Itala Francesca Tabelliniho, jenž zamířil do Paříže.

„Prioritou pro nás bylo udržet české reprezentanty. Dali jsme Ondrovi čas na to zvážit možnosti a jsme rádi, že se stejně jako Vojta Hruban rozhodl zůstat. Máme tak opět silné jádro, kolem kterého se pokusíme vybudovat tým, který by mohl být minimálně tak úspěšný jako ten minulý,“ uvedl generální a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Sehnal do Nymburka přišel v lednu 2023 a vypracoval se v jednoho z klíčových hráčů týmu. V minulé sezoně pomohl k jubilejnímu 20. mistrovskému titulu, v Lize mistrů se Středočeši probojovali do čtvrtfinále. Rodák z Prahy s průměrem 7,5 asistence na zápas ovládl statistiky NBL, v Lize mistrů byl druhý (6,3).

Ondřej Sehnal z Nymburka útočí na opavský koš mezi duem Radek Farský (vlevo) a Marek Vyroubal.

Spolu se Sehnalem a Hrubanem zůstávají v týmu také Jaromír Bohačík, Martin Kříž, František Rylich či Matěj Svoboda. Na rozdíl od krajanů bude Sehnal spolupracovat s Amielem poprvé.

„Jelikož trenér Amiel v lize už působil a kluci pod ním dlouho hráli, tak tuším, co od něj čekat. Při pohovoru se mi to jen potvrdilo. Je to velká persona s velkým basketbalovým myšlením. V některých věcech budeme hrát podobný basket jako minulý rok, v jiných věcech se to bude trochu lišit. Ale budeme chtít hrát podobně rychle a s podobnou nátlakovou obranou,“ konstatoval Sehnal.