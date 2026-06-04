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Sehnal ve druhém finále zazářil: Když jsem unavený, hraju na autopilota, hraju líp

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  11:10
Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal zlomil svým výkonem vyrovnaný druhý finálový duel Maxa NBL s Pardubicemi ve prospěch favorizovaného Nymburka. Při výhře 80:74 zazářil 26 body, k nimž přidal čtyř asistence a pět doskoků.
Ondřej Sehnal z Nymburka přihrává.

Ondřej Sehnal z Nymburka přihrává. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na pardubický koš přes Jacoba Evanse.
Jakub Tůma z Pardubic útočí v zápase s Nymburkem.
Goran Filipovič z Nymburka u míče
Joey Bryant z Pardubic se obtočil kolem nymburského Gorana Filipoviče.
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Nejužitečnější hráč utkání se ale v rozhovoru s novináři jako hrdina necítil. Na palubovce strávil druhý nejvyšší čas ze všech hráčů 28 minut a 25 sekund, předčil jej pouze spoluhráč Jaromír Bohačík (32:29).

„Dělal jsem spoustu chyb. Největší střela zápasu byla za mě trojka o desku Jardy Bohačíka. Je to vidět, že nám chybí dva hráči. Celou sezonu těžíme z toho, že máme dvanáct hráčů, kteří jsou schopní hrát. Teďka vlastně máme pět guardů, kteří se točíme. Hrajeme velké minuty a není to jednoduché,“ řekl Sehnal a ocenil Bohačíkovu trefu na 74:71.

Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru

Sám se ale v únavě dokáže prosadit. „Já to mám tak v celé kariéře, mi přijde, že když jsem opravdu unavený a jedu na autopilota, tak i občas hraju líp, protože o tom tolik nepřemýšlím. A to se dneska podle mě ukázalo druhý poločas,“ usmíval se Sehnal.

Byl rád, že po úterním vítězství 81:73, při němž Pardubice upravily výsledek v závěru, dnešní těžší souboj Nymburk zvládl. „Takto nás dlouho nikdo neprověřil. Myslím si, že po minulém roku, kdy finále probíhalo i kvůli zraněním Brna ve větší pohodě, tak letos je to opravdové finále,“ uvedl Sehnal.

Nymburk postrádá střelce Vojtěcha Hrubana a rozehrávače Tonyho Perkinse. I když soupeř má také úzkou rotaci klíčových hráčů, je to podle Sehnala ve hře znát. „Oni jsou zvyklí točit takové minuty, ale já jsem takové podle mě nehrál v celé sezoně, takže těžko si na to zvykat. Ale myslím si, že teďka třetí zápas v Pardubicích je ten nejdůležitější v sezoně. Jestli to zvládneme, tak už je zlomíme. Věřím v to,“ uvedl Sehnal.

Doufá při pokračování série v neděli a v pondělí v lepší výkon. „Nesmíme mít takové výpadky. Dneska jsme ve druhé čtvrtině měli spoustu ztrát, nedávali jsme volné střely. Věřím tomu, že když budou tyto prázdné dvě tři minuty v zápase místo třikrát, čtyřikrát jenom jednou, tak jsme schopní si vypracovat třeba patnáctibodový náskok a ten držet. To se nám zatím v první dvou zápasech nedařilo,“ hodnotil.

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal ve finálovém zápase

Podpořit přišel Nymburk i místní rodák a olympijský vítěz z předloňska z Paříže v rychlostní kanoistice Martin Fuksa. „Znám ho jenom od vidění. Pozdravíme se vždycky, když se vidíme. Ale myslím si, že nám určitě přinesl štěstí, protože dneska jsme potřebovali jakýkoliv hlas. Pardubičtí fanoušci přijeli ve velkém počtu, takže potřebujeme podporu v nejvyšší míře,“ dodal Sehnal.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
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  • 14.30
  • 2.43
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.97
  • 14.60
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