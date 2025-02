Třináct faulů za čtvrtinu? Hrana, ví Sehnal. Rozzlobil i oporu favoritů

Ondřej Sehnal z Nymburka (vlevo) vyráží do útoku během zápasu s Murcií v Lize mistrů. | foto: FIBA

Duel se nicméně mohl značně zamotat právě po poločase, svěřenci Franceska Tabelliniho do druhé půle sice vstupovali s náskokem 39:35, jenže brzy nasbírali pět faulů, ke kterým se vrstvily další.

„Ale paradoxně se momentum překlopilo na naši stranu. Pak jsme zápas od půlky třetí čtvrtiny táhli a zvládli jsme to dovést až ke skvělému výsledku,“ liboval si rozehrávač Sehnal, který na sebe několikrát upoutal pozornost fanoušků, rozhodčích i soupeřů.

Po jednom ze soubojů ve třetí čtvrtině po něm vystartovala i opora španělského celku Dylan Ennis.

A zatímco český reprezentant, kterému byl odpískán údajný útočný faul, zvedal ruce, kanadský basketbalista se kolem něj prohnal i s lehkým kontaktem, za což byl odměněn technickou chybou a šel se vydýchat na lavičku.

Rodions Kurucs uklidňuje spoluhráče Dylana Ennise z Murcie poté, co vystartoval na Ondřeje Sehnala z Nymburka.

„Taktika to nebyla, věděli jsme, že Ennis je jejich nejlepší hráč a nakonec nám jeho technický faul pomohl. Když vystřídal, jejich hra opadla,“ vracel se k momentu Sehnal. „Souboj to byl padesát na padesát, ale zákrok odpískali mně, i když si myslím, že jsem tam stál docela dobře. Ennis měl takový menší emotivní výlev, takže si myslím, že v tu chvíli jsem nemohl udělat nic líp.“

Sám pak několikrát rozporoval některé výroky arbitrů. Když v závěrečné čtvrtině vyskočil na lavičce jako čertík z krabičky po dalším sporném okamžiku, do krocení vášní se pustil sám emotivní kouč Tabellini. „My už máme s trenérem takový vztah, ví, že mě musí občas klidnit a dneska to určitě nebylo jiné,“ nasadil Sehnal lišácký úsměv.

Zároveň ale přiznal, že třináct více či méně diskutabilních prohřešků za jednu čtvrtinu a třicet celkově je poměrně riskantní záležitost. „Je to hrana, šestek házeli spoustu. Ale my víme, že takhle kvalitní týmy musíme udolat tvrdou hrou, hezkým basketem to nepůjde. Dneska jsme jim jejich hru vůbec nedovolil, neměli žádné jednoduché koše.“

A ačkoliv výsledek o patnáct působí jednoznačně, nymburští basketbalisté si v duelu pořádně mákli, což podtrhli i vydřenými 17 zisky. Vyniká rovněž statistika 27 asistencí.

Zleva Troy Caupain z Murcie a Vojtěch Hruban z Nymburka.

„Fyzická náročnost byla úplně na jiné úrovni oproti zápasům, které jsme v tomto ročníku odehráli. Myslím si, že v první půli jsme se s tím dost prali, ale dál jsme se snažili hrát naši rychlou hru. Postupem času se ukázalo, že platí i na takový tým, jako je Murcia,“ pochvaloval si Sehnal.

Výkon ocenila i zaplněná hala Královka, která povzbuzovala, hlasitě pískala i bučela. Zkrátka podle toho, co v daný moment bylo potřeba.

A podporu z hlediště vycítili i basketbalisté. „Od druhé čtvrtiny lidi viděli, že v zápase máme opravdu šanci a pak nám pomohli i s tlakem na rozhodčí,“ chválil český reprezentant, který věří, že Nymburk formu udrží i během měsíc dlouhé pauzy.

Další mač proti francouzskému Nanterre čeká na lídry osmifinálové skupiny L až 4. března. Opět budou hrát doma a snad si i na tento zápas schovali nějaké letecké triky Christian Bishop, Tyler Birts a Nighael Ceaser, kteří se proti Murcii několikrát umně vznesli nad obroučku a zasmečovali.

Tylan Birts z Nymburku si užívá zakončení v duelu s Murcií. Nighael Ceaser z Nymburka slaví po pohledné smeči v zápase proti Murcii v Lize mistrů.

„Když jsou stoprocentně hlavou v zápase a dělají to, co umí, patří ke klukům, kteří by měli hrát na vyšším levelu než je Liga mistrů v Česku,“ pochválil je Sehnal.

Velkou radost měl také ve půlce závěrečné desetiminutovky z trojky Stephena Browna, který se dlouho v zápase střelecky trápil, až se i z nymburského kotle se párkrát ozvalo: „On snad nedá koš...“

Nakonec hbitý Američan vše prolomil pokusem číslo jedenáct.

A český parťák na pozici rozehrávače se ho po zápase zastával: „S takovou obranou jsme se ještě v této sezoně nesetkali, pod košem měli pokaždé zaparkovaného dvoumetrového borce. Mně ani Stephovi to rozhodně nevyhovovalo.“

Oba se přesto zapsali mezi desítku úspěšných nymburských střelců a přispěli tak svým dílem ke snové výhře, jak skalp Murcie pojmenoval sám Sehnal.