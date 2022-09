Výkon proti Srbsku je pro nás vzpruha. Dál myslíme na postup, říká Sehnal

V čem byla největší změna k lepšímu ve druhé půli?

Určitě v energii. Vstoupili jsme do druhé půle úplně jinak, Víťa Krejčí dal důležité dvě střely, čímž nás nabudil. Přišla druhá vlna z lavičky, začali jsme presovat po celém hřišti. To, jak všichni dobře víme, nemají Micič a další srbští hráči vůbec rádi. I oni pak měli hloupé ztráty, což u Srbů nebývá zvykem. A my jsme najednou mohli jít do protiútoků a dokázali jsme z toho těžit.

Obrana vypadala proti favoritovi skupiny lépe než v pátek proti Polsku.

Možná to bude tím, že tentokrát byla hra trochu pomalejší. Myslím, že jsme obranu tentokrát zvládli dobře, byli jsme v ní lepší na pick and rollu, což byla nejdůležitější věc. Také jsme ukázali charakter.

I vy jste se na palubovce cítil dobře, dirigoval hru.

Jo, v prvním poločase ode mě ještě tolik energie nebylo, ale řekl jem si, že do druhého vstoupím s jinou energií, od toho vše začíná. Když začnete líp bránit, tak je i rychlejší hra v útoku a vše je jednodušší. Po zápase s Polskem jsme se potřebovali zvednout a odehrát dobrý druhý poločas, což se nám povedlo. Od toho se musíme se odrazit do dalších zápasů.

Začátek druhé čtvrtiny vám ale utekl.

Ano, byla tam spousta chyb, i moje dvě ztráty, ze kterých pramenilo pět bodů. Každý udělá jednu chybu v obraně, útoku a pak z toho pramení snad patnáct jejich bodů. Příšerné. Nemůžeme mít takové výpadky.

Co jste říkal na atmosféru v O2 aréně? Na zápas dorazilo 15 tisíc lidí.

V Česku jsem určitě v lepší atmosféře nehrál. Lidi se zapojovali, za což jsem šťastnej. Podporovali nás i za stavu mínus 25 nebo kolik to bylo. Jsem hrozně rád, že jich přišlo tolik. Myslím, že i když jsme nakonec prohráli o 14 bodů, tak fanoušci ukázali, že se jim naše hra líbí. Když necháme všichni na hřišti sto procent a srdce, tak lidi budou chodit.

Atmosféra byla lepší než proti Polsku, že?

Určitě, i když v pátek byla taky skvělá, ale tentokrát přišlo skoro o pět tisíc fanoušků víc, což bylo znát. Fanoušci jsou pro nás šestý hráč na hřišti. Budeme potřebovat, aby dorazili na zbývající zápasy. A my je hlavně musíme vyhrát.

V pondělí vás čeká Nizozemsko.

Je to nevypočitatelný soupeř. Ale pokud zopakujeme to, jak jsme hráli ve druhém poločase, tak bychom je měli porazit. Doufám, že na další zápasy už bude Tomáš Satoranský, což je pro nás klíčový hráč. To bude další plus.

Poté narazíte ještě na Izrael a Finsko. Pomohlo, že Finové porazili Polsko o 30 bodů? Tabulka by se mohla zamotat.

Tiše jsme doufali, že Polsko prohraje. Je to stále otevřené. Finsko má velmi mladý tým, ale s velkou hvězdou Markkanenem. Jednou, pár let zpátky, už se nám ho podařilo zastavit. Snad to zopakujeme. A Izrael? Výborní hráči. Znám je z německé ligy. Věřím, že úvodní prohra pro nás byla dobrá facka do zbytku turnaje a teď už to bude jen lepší.

Předpokládám, že pořád je vaším cílem postup do další fáze EuroBasketu do Německa.

Samozřejmě. Pořád doufám, že postoupíme z druhého místa. Že bychom nepostoupili dál? O tom jsem ještě vůbec nepřemýšlel.

Na konci zápasu jste obešel hvězdného Nikolu Jokiče, nahrál Martinu Peterkovi a hecoval 15 tisíc lidí. Hezký moment vaší kariéry, že?

Když nad tím teď přemýšlím, tak mám husí kůži. Bylo to super. Nevím, jestli na nás 15 tisíc fanoušků v Česku ještě někdy přijde. Užil jsem si to s plnou parádou. Pro český národ jsem tam nechal úplně všechno a to můžu říct i za zbytek týmu. S týmem, který patří mezi top tři v Evropě a s nejlepším hráčem světa, jsme se, myslím, poprali výborně.