„Troufnu si mluvit za celý reprezentační tým mužů, nejen za hráče, ale i za všechny členy realizačního týmu, a říct, že to zklamání je samozřejmě hodně velké,“ uvedl v tiskové zprávě manažer národního mužstva Jiří Welsch.
Kouč Luboš Bartoň hlesl: „Pocity? No, mrzí, to je slabé slovo.“
V tabulce skupiny H skončili čtvrtí kvůli nejhorší bilanci skóre.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|+/-
|B
|1.
|Estonsko
|6
|3
|3
|509:483
|+26
|9
|2.
|Slovinsko
|6
|3
|3
|513:501
|+12
|9
|3.
|Švédsko
|6
|3
|3
|494:503
|-9
|9
|4.
|Česko
|6
|3
|3
|488:517
|-29
|9
Češi totiž padli vysoko se Slovinci v Koperu (59:99), stejnému soupeři podlehli i v Jihlavě (84:86), přestože během utkání výrazně vedli, a v pátek nestačili ve Stockholmu na Švédy (76:87). Naopak vyšší vítězství zapsali jen proti Švédům v Praze (97:80), Estonce udolali venku i doma těsným rozdílem (97:92 a 75:73).
„Výkonnostně nám dva zápasy nevyšly úplně podle představ, ale nejvíc nás určitě bude mrzet ten domácí zápas se Slovinskem, kdy jsme vedli o 19 bodů a bohužel jsme ho nevyhráli,“ obával se po pondělním zápase Sehnal.
Jeho schopnosti v zápasech se Slovinskem osudově chyběly.
Podívejte se, jak Ondřej Sehnal vynikl v závěru duelu s Estonskem:
Vždyť i kouč Bartoň dvojici klopýtnutí zdůvodňoval: „Třeba tomu chybí Ondra Sehnal. Třeba tomu chybí Martin Svoboda. Třeba tomu chybí James Kárník. A třeba tomu chybí další hráči, kteří byli zranění nebo nemocní. To si myslím, že byl ten největší rozdíl mezi prvním a druhým oknem.“
Sehnal v kvalifikaci o MS 2027
vs. Švédsko (D) – 15 bodů, 6 doskoků, 6 asistencí
Vzpomínky na závěr první fáze bojů o světový šampionát tak pro klíčového reprezentačního rozehrávače zůstanou hořkosladké.
Zářil proti Švédsku, i s Estonci na sebe vzal zodpovědnost.
„Dlouhodobě prokazuji, že pro tyhle koncovky žiju. Víťa (Krejčí) toho měl už plné kecky, bylo vidět, že tahal nohy. Navíc mně to tam dneska víc padlo z dálky,“ ohlížel se, proč vyšly klíčové okamžiky právě na něj.
A k budoucnosti předeslal: „Jsme mladý tým, já jsem v něm druhý nejstarší, což je neuvěřitelné... Doufám, že si do dalších oken z něco odneseme.“
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Krejčí po Estonsku chválil Sehnala i celý tým: Předvedli jsme hezký basket
V srpnu ho se spoluhráči čeká start předkvalifikace o EuroBasket 2029, který hostí Estonsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.
„Myslím si, že o postup jsme se nepřipravili v tomto okně, ale přišli jsme o něj už v tom únorovém při dvojzápase proti Slovinsku. Je to ale realita, kterou musíme přijmout a pracovat s ní dál,“ doplňoval Welsch.
Trenér Bartoň věří, že si omlazený tým vybudoval dobré základy, na které může navazovat.
„Budeme se snažit, abychom podrželi stejnou dynamiku, která byla teď v těch posledních třech oknech. Přístup hráčů byl skvělý, takže doufáme, že v tom budeme společně pokračovat,“ uvedl.