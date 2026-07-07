Sehnalovy obavy se naplnily. Mrzí, to je slabé slovo, říkal po vyřazení i kouč Bartoň

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  6:13
Ondřej Sehnal ukazuje, kolik bodů přibylo českým basketbalistům po jeho střele.

Ondřej Sehnal ukazuje, kolik bodů přibylo českým basketbalistům po jeho střele. | foto: Mikuláš Celta / CZ.BASKETBALL

Trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň slaví výhru nad Estonskem.
Vít Krejčí diskutuje se Sanderem Raistem po zápase Česka proti Estonsku.
Vít Krejčí a za ním Ondřej Sehnal s Martinem Peterkou burcují fanoušky.
Ondřej Sehnal emotivně oslavuje koš s faulem.
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Ve vyrovnané koncovce zápasu s Estonskem dal pět veledůležitých bodů a probudil euforii mezi fanoušky na tribunách brněnské STAREZ Arény. Jenže Ondřej Sehnal se stal v pondělí večer smutným hrdinou. Ani vydřená výhra 75:73 nestačila českým basketbalistům k postupu do další fáze kvalifikace o MS 2027.

„Troufnu si mluvit za celý reprezentační tým mužů, nejen za hráče, ale i za všechny členy realizačního týmu, a říct, že to zklamání je samozřejmě hodně velké,“ uvedl v tiskové zprávě manažer národního mužstva Jiří Welsch.

Kouč Luboš Bartoň hlesl: „Pocity? No, mrzí, to je slabé slovo.“

V tabulce skupiny H skončili čtvrtí kvůli nejhorší bilanci skóre.

Konečná tabulka skupiny H
PořadíTýmZVPSkóre+/-B
1.Estonsko633509:483+269
2.Slovinsko633513:501+129
3.Švédsko633494:503-99
4.Česko633488:517-299

Češi totiž padli vysoko se Slovinci v Koperu (59:99), stejnému soupeři podlehli i v Jihlavě (84:86), přestože během utkání výrazně vedli, a v pátek nestačili ve Stockholmu na Švédy (76:87). Naopak vyšší vítězství zapsali jen proti Švédům v Praze (97:80), Estonce udolali venku i doma těsným rozdílem (97:92 a 75:73).

„Výkonnostně nám dva zápasy nevyšly úplně podle představ, ale nejvíc nás určitě bude mrzet ten domácí zápas se Slovinskem, kdy jsme vedli o 19 bodů a bohužel jsme ho nevyhráli,“ obával se po pondělním zápase Sehnal.

Jeho schopnosti v zápasech se Slovinskem osudově chyběly.

Podívejte se, jak Ondřej Sehnal vynikl v závěru duelu s Estonskem:

Vždyť i kouč Bartoň dvojici klopýtnutí zdůvodňoval: „Třeba tomu chybí Ondra Sehnal. Třeba tomu chybí Martin Svoboda. Třeba tomu chybí James Kárník. A třeba tomu chybí další hráči, kteří byli zranění nebo nemocní. To si myslím, že byl ten největší rozdíl mezi prvním a druhým oknem.“

Sehnal v kvalifikaci o MS 2027

vs. Švédsko (D) – 15 bodů, 6 doskoků, 6 asistencí
vs. Estonsko (V) – 15 bodů, 5 doskoků, 5 asistencí
vs. Slovinsko (V) – zranění
vs. Slovinsko (D) – zranění
vs. Švédsko (V) – 20 bodů, 5 doskoků, 7 asistencí
vs. Estonsko (D) – 15 bodů, 5 doskoků, 8 asistencí

Vzpomínky na závěr první fáze bojů o světový šampionát tak pro klíčového reprezentačního rozehrávače zůstanou hořkosladké.

Zářil proti Švédsku, i s Estonci na sebe vzal zodpovědnost.

„Dlouhodobě prokazuji, že pro tyhle koncovky žiju. Víťa (Krejčí) toho měl už plné kecky, bylo vidět, že tahal nohy. Navíc mně to tam dneska víc padlo z dálky,“ ohlížel se, proč vyšly klíčové okamžiky právě na něj.

A k budoucnosti předeslal: „Jsme mladý tým, já jsem v něm druhý nejstarší, což je neuvěřitelné... Doufám, že si do dalších oken z něco odneseme.“

Krejčí po Estonsku chválil Sehnala i celý tým: Předvedli jsme hezký basket

V srpnu ho se spoluhráči čeká start předkvalifikace o EuroBasket 2029, který hostí Estonsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.

„Myslím si, že o postup jsme se nepřipravili v tomto okně, ale přišli jsme o něj už v tom únorovém při dvojzápase proti Slovinsku. Je to ale realita, kterou musíme přijmout a pracovat s ní dál,“ doplňoval Welsch.

Zaplněná brněnská hala Vodova sleduje kvalifikační duel českých basketbalistů proti Estonsku.

Trenér Bartoň věří, že si omlazený tým vybudoval dobré základy, na které může navazovat.

„Budeme se snažit, abychom podrželi stejnou dynamiku, která byla teď v těch posledních třech oknech. Přístup hráčů byl skvělý, takže doufáme, že v tom budeme společně pokračovat,“ uvedl.

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