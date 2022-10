Úžasný koš Peterky přes celé hřiště: Smál jsem se, protože zblízka jsem nedával

Když do konce druhé čtvrtiny zbývalo osm vteřin, domácí Johan Haiblík neproměnil dva trestné hody. Míč se k němu vrátil, jenže zblízka ho poslal opět jen do obroučky. Oranžový balon doskočil Peterka, udělal pár kroků a v časové nouzi s ním hodil přes celý kurt. Během jeho letu zazněl klakson, rozsvítila se červená na desce a... balon čistě propadl síťkou.

Nádhera!

„Zasmál jsem se, protože předtím jsem nedal pokusy z podkoše a jednoduché střely a pak balon zahodím přes celé hřiště a ono to tam spadne,“ ušklíbl se Peterka, jehož dalekonosná trojka jen snížila manko hostů z 21 na 18 bodů.

Ústeckého trenéra Jana Šotnara tenhle buzzer beater zarazil. „Není to ideální ukončení prvního poločasu, když předtím neproměníte dvě šestky a jednoduchý koš. V basketbalu tomu říkáme minus 7 akce, protože jsme mohli dát čtyři body, jenže tři jsme dostali. Bál jsem se, aby to Hradec nenakoplo do druhé půle, taková akce může pomoct v hlavě,“ strachoval se, ale nakonec zbytečně. Sluneta si pro první výhru sezony dokráčela suverénně.

A Peterka, obdivovatel bývalé hvězdy NBA Scottieho Pippena, se rozčiloval: „Rozhodl náš laxní přístup v obraně, naprosto jsme nebránili. Víme, co kdo dělá, přesto levákovi dovolíme nájezd doleva. Takhle vůbec nemůžeme hrát. Chybí nám sice rozehrávač a na začátku zápasu se zranil Škranc, ale na to se nechceme vymlouvat. Při doskoku jen koukáme a neodstavujeme hráče, to je pouze naše chyba.“

A tak jediným světlým momentem Královských sokolů byla právě Peterkova paráda. Podobné pokusy přes celé hřiště nejsou během přípravy v repertoáru. „Jen na předzápasovém tréninku házíme z půlky a poslední tři mají něco platit do kasy.“

Hradecký kapitán už zkušenost s košem přes celou hrací plochu má. „Povedlo se mi to asi před třemi lety v Pardubicích. A ještě jednou v Novém Jičíně, když jsem hrál právě za Pardubice, ale tehdy koš neplatil, nestihl jsem to,“ líčil jednatřicetiletý basketbalista. „Teď jsem doufal, že by nás ta trojka mohla nakopnout, ale bohužel. Když jen snižujete na minus osmnáct, člověk to tolik neprožívá. Byla to jediná věc, která se nám dnes povedla.“