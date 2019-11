Byl jsem předjezdec, smál se Kohout. Pardubice nasměroval k výhře

„Byl jsem takový předjezdec,“ smál se Kohout po utkání. „Řekl bych, že to týmu pomohlo, díky mým bodům se vytvořil prvotní náskok. Do druhé půlky jsme mohli jít s větším klidem, polštářem deseti bodů. Pak si to vzali do rukou zase jiní,“ glosoval osmadvacetiletý basketbalista.



Není zrovna jednoduché Děčín „odpárat“, ale vašemu mužstvu se to tentokrát podařilo.

Vyšlo nám to tak, jak jsme chtěli. Od začátku jsme docela solidně plnili pokyny, které jsme si řekli - hlavně v obraně. Díky tomu, že jsme měli o hodně širší rotaci než Děčín, se náš náskok postupně navyšoval a nakonec z toho nebylo žádné drama.

Za poslední sezony to byl zřejmě jeden z nejpovedenějších zápasů Beksy s Válečníky, ne?

Určitě. Myslím, že většina zápasů s nimi je především o nás. Teď se nám povedlo podat kvalitní výkon i v útoku. Padalo nám to, vytvářeli jsme si dobré pozice. Na tom se ten zápas zlomil.

Čím jste si ještě pomohli?

S Děčínem je to vždycky o doskocích. Je pravda, že jim teď chybějí důležití podkošoví hráči. Ale zase to zdaleka není jen o nich, při jejich absenci hrozí z doskoku tím víc ti z perimetru. A ty se nám povedlo eliminovat, což byl další klíč k úspěchu.



Dokázali jste nastřílet 51 bodů už za první poločas, ale pak se přísun bodů na obou stranách zastavil...

Ten poločas byl asi překvapením pro všechny, s Děčínem je takové skóre obyčejně až ke konci. Bývají to obranné zápasy. Ale neviděl jsem pak nějakou výraznější změnu hry, nevím, čím to bylo. Procento střelby asi bylo po pauze horší.

Kouč vás potom už nechal vesměs odpočívat, ale další dva spoluhráči, Viktor Půlpán a Tomáš Vyoral, zaznamenali double-double. Půlpán i díky 11 asistencím. Kombinační hra očividně šlapala, jak měla.

U nás v týmu není nikdo Michael Jordan, když pominu Vyův (Vyoralův) výkon minule z Kolína (43 bodů)... Jediná cesta k úspěchu je, že se bodová produkce rozloží mezi víc hráčů. Pokaždé se chytne někdo jiný, tak to je správně.

Příště hrajete až 3. prosince v Alpe Adria Cupu s chorvatským Škrljevem. Jaký budete mít nejbližší program?

Po dvou dnech volna - je to první takový víkend letos - pořádně mákneme a zapracujeme na věcech, co nás tlačí. Ten čas využijeme ke zlepšení, doléčíme nějaké bolístky. Je dobré, že jsme vyhráli, zvlášť nad Děčínem. Bude to znát na chuti do práce.