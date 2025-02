Jako Satoranský a Krejčí? Talent Husták roste ve Španělsku, měří 212 centimetrů

Mladý čahoun do národního týmu poprvé nakoukl předloni, kdy si zahrál na přípravném turnaji v Portugalsku. Teď figuruje ve čtrnáctičlenné nominaci pro páteční duel v Pardubicích s Řeckem a pondělní střetnutí s Velkou Británií v Newcastlu.

„Reprezentace pro mě vždycky znamenala to nejvíc. Doufám, že předvedu co nejlepší výkon a ukážu, že si tady zasloužím být,“ popisoval před středečním tréninkem.

Čechům stačí k postupu na šampionát jedno vítězství, případně i porážka Nizozemska. A ačkoli zodpovědnost bude především na prověřených jménech, jednou z budoucích opor může být právě Husták.

„Chci hlavně získat zkušenosti,“ přiblížil, co očekává od aktuálního srazu. „Hodně se můžu naučit od Ondry Balvína, který si nás s Adamem Kejvalem hned na prvním tréninku vzal a ukazoval nám, co bychom měli dělat líp. Za to jsem moc vděčný. A kdybych si mohl zahrát i ostrý zápas, tak by to byl jenom bonus.“

S Balvínem jsou podobně vysocí – starší z nich měří 217 centimetrů, mladší má o pět méně. Oba jsou podkošoví bijci, ale Hustákovi ještě chybí urostlejší postava, aby se v tvrdých soubojích dokázal více prosazovat.

„Můj největší problém je mé tělo, ještě nemám takovou sílu.“

Na klubové úrovni působí ve španělské Manrese, kterou vede český reprezentační trenér Diego Ocampo. V aktuální sezoně se jim daří nad očekávaní – v tabulce prestižní ACB momentálně drží šesté místo.

„Pro klub jako Manresa je skvělé, že je takhle nahoře. Cílem je udržet pozice pro play off,“ přibližuje Husták. „Ze začátku jsem tam byl úplně vyjukaný. Byl to pro mě šok, protože se hraje mnohem rychleji a fyzičtěji a tréninky jsou o dost náročnější. Jak fyzicky, tak psychicky. Ale postupně jsem si zvyknul.“

V nejvyšší soutěži zatím odehrál 19 minut v šesti zápasech, stabilně nastupuje za béčko ve čtvrté lize.

„Tam jsem kvůli herní minutáži, k tomu mám hodně individuálních tréninků, abych se posouval. A trénuju i s áčkem, abych se mohl co nejvíc zlepšovat. Vždycky, když je potřeba, tak zaskakuju za naše opory, naše dva hlavní pivoty.“

V tomto směru tedy nedostává žádnou protekci od Ocampa, který má k němu vzhledem k funkci u českého nároďáku blíž než k jiným svěřencům.

„Máme skvělý trenérský štáb, který se všemi pracuje stejně. Nemám výhody, že jsem z Česka,“ ujišťuje Husták.

Závěr kvalifikace ME V pátek v Pardubicích proti Řecku a v pondělí v Británii uzavřou reprezentanti boje o postup na letošní EuroBasket. V nominaci mají i největší hvězdu Tomáše Satoranského, účast na závěrečném turnaji jim zajistí jedno vítězství, případně i porážka Nizozemska.

Během reprezentačního srazu s Ocampem komunikuje ve španělštině, kterou plynně ovládá. Vždyť do tradiční basketbalové destinace poprvé zamířil už v patnácti letech.

„Ve Španělsku se cítím jako doma, mám tam i hodně kamarádů.“

Jeho aktuální působiště Manresa se nachází v Katalánsku a má osmdesát tisíc obyvatel, do Barcelony se odtud dostanete za čtyřicet minut.

„Je to menší město a moc toho tam není, ale na basket super,“ cení si Husták. „Sice máme malou halu, ale taky jedny z nejlepších fanoušků v lize.“

Mimochodem, právě hvězdné soupeře z Barcelony Manresa v aktuální sezoně porazila hned dvakrát. „Sice jsme je chytli, když měli těžké týdny a hráli hodně zápasů, ale je to obrovský úspěch. I vzhledem ke katalánské rivalitě,“ usmívá se Husták.

Brzkým odchodem do Španělska, kde chce nadějnou kariéru rozvíjet, následuje příklady Tomáše Satoranského a Víta Krejčího, kteří se touto cestou dostali až do NBA.

„Byl bych strašně rád, kdyby se mi na ně povedlo navázat,“ přikyvuje. „Španělský basket a Španělsko jsou mi sympatické, a kdyby se mi tam podařilo udržet a vybojovat nějakou roli, tak by to bylo super.“

A Satoranský, současný rozehrávač Barcelony a lídr české reprezentace, mu fandí: „Je úžasné, že Ondra může s Manresou trénovat a hrát téměř celý rok. Pro jeho basketbalový růst je to skvělé.“