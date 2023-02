Hanzlík: Hrát ve Španělsku elitní ligu je pro mě velká zkušenost

Odchovanec Spartaku Rychnov nad Kněžnou, který příští týden oslaví 21. narozeniny, odešel už ve 14 letech z Nymburka do akademie Saski Baskonia a v tomto ročníku rozehrávač či křídelník hostuje z Baskonie v Gironě. V rozhovoru s novináři před zápasem v Černé Hoře si pochvaloval mimo jiné spolupráci s českým asistentem trenéra Lubošem Bartoněm v novém působišti.

„Pro mě je to určitě super. Jsem tam prvním rokem, je to nejlepší evropská soutěž. Snažím se do ní postupně dostávat a postupně dostávám víc minut,“ řekl Hanzlík. „Do Španělska jsme šel právě za cílem hrát ACB, což se mi tuhle sezonu povedlo. Je to pro mě velká zkušenost hrát právě proti nejlepším hráčům a ohromně mi to pomáhá.“

Sní i o tom, že ze Španělska by mohla vést cesta do NBA po vzoru v současnosti jediného českého zástupce v nejlepší lze světa Víta Krejčího z Atlanty či předtím Tomáše Satoranského, který už je z NBA zpět v Barceloně. Prošel si kvůli tomu školou života, musel se už ve 14 letech osamostatnit. „První rok byl pro mě ohromně těžký. Neuměl jsem jazyk a bez rodičů a kamarádů jsem tam byl úplně sám. Ale po tom prvním roce už jsem začal mluvit španělsky a už to bylo tak nějak lepší,“ vyprávěl Hanzlík.

„Na začátku jsem tam jel s tátou, měl tam být nejdřív půl roku se mnou, ale nakonec tam zůstal jen čtyři dny a potom odletěl. Rodiče tam jezdili po třech měsících na čtyři pět dní se za mnou podívat. Být tam od čtrnácti sám, to byla velká škola,“ podotkl. „Teď už to je pro mě jako druhý domov. Ve Vitorii mám hodně kamarádů a vždycky, když je čas, tak tam rád za nimi zajedu. A v Gironě je to super místo pro plný rozvoj takhle mladého hráče.“

Do Girony přišel před sezonou do pozice asistenta hlavního trenéra Aíta Renesese Bartoň a pro Hanzlíka představuje velkou podporu. „Luboš Bartoň je pro mě velký vzor jak hráč, tak osobnost. Je to super, že právě Luboš je v roli asistenta trenéra v Gironě a pomáhá mi ohromně jak po psychické stránce, tak po herní. Je to určitě velká vzpruha pro mě,“ prohlásil.

Může si s ním popovídat i v češtině, přestože se španělštinou už po létech nemá žádný problém. A také ho Bartoň hecuje. „Slíbil mi, že za jeden útočný doskok v zápase mě vezme na jednu večeři. Už jsme jednou byli. Ještě mi dluží další, tak uvidíme, jestli zajdeme ještě,“ řekl s úsměvem Hanzlík.

Další skvělou zkušeností je působení po boku hrajícího prezidenta Marca Gasola, dvojnásobného mistra světa a vítěze NBA s Torontem z roku 2019. „Je to velká osobnost v šatně pro všechny kluky. Všem nám ohromně pomáhá,“ prohlásil Hanzlík.

Už v červnu 2021 debutoval ve dvou přípravných zápasech v Praze proti Finsku a zahrál si i na Super Cupu v Hamburku proti domácímu Německu. „Tehdy už jsem něco pochytil, jak to tady funguje. Vojta Hruban, Patrik Auda a všichni tihle velmi zkušení mi pomáhají se včlenit do týmu a je to obrovská zkušenost,“ pochvaloval si.

Při debutu s Finy zaznamenal i šest bodů při výhře 78:65 v duelu, který se hrál za zavřenými dveřmi. Bodoval i v soutěžní premiéře ve čtvrtek v kvalifikaci MS proti favorizované Francii v Pardubicích, kde zkorigoval na konci stav na konečných 59:72.

„Je to pro mě takové malé plus dát dva body v takovém zápase. Myslím si, že jsme odvedli dobrý týmový výkon. To je to hlavní. Škoda, že to nevyšlo, ale co se dá dělat. V tomto zápase se Francie porazit dala. My jsme odehráli dobrý hlavně první poločas, ve druhém se bohužel Francie rozehrála a hlavně její nejlepší hráč Wembanyama, který nám tam dal asi tři trojky po sobě a tím se dostal do zápasu. Nakonec už nezbyly síly a prohráli jsme,“ konstatoval Hanzlík.

Přiznal, že nastoupit proti devatenáctiletému talentu Victoru Wembanyamovi byl nezapomenutelný zážitek. „Bude tenhle rok bez diskuzí jednička draftu NBA,“ řekl Hanzlík. Nadchla ho i kulisa, kterou vytvořilo 4521 diváků. „V Pardubicích je vždycky na reprezentaci dobrá atmosféra. Pro mě to byl neskutečný zážitek zahrát si v takové aréně za Česko,“ prohlásil Hanzlík.

Na bouřlivou atmosféru se může těšit i v neděli v Podgorici. „Bude to velký zápas. Černohorci taky budou mít určitě hodně fanoušků, jak je znám. Byli jsme tady v létě na mistrovství Evropy dvacítek, hráli jsme proti nim osmifinále a byla to dobrá atmosféra. Takže to očekávám podobné,“ řekl Hanzlík o zkušenosti z porážky 78:80.