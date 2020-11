Balvínovy bolesti: kotník a česká hra. Nebyli jsme mentálně připraveni uspět, míní

„Skóre je pro nás nemilosrdné, ale je to zasloužená výhra Belgie. Náš největší problém byl, že nám chyběly zkušenosti s konfrontací s vyšším evropským basketbalem. Pro spoustu kluků to byly první větší minutáže a já jen věřím, že je to pro dobrá zkušenost,“ řekl po utkání Balvín, který v únorových kvalifikačních duelech chyběl.

Ve Vilniusu schází českému týmu z rodinných důvodů kapitán Vojtěch Hruban z Nymburka, z japonské Jokohamy nemohl přicestovat pivot Patrik Auda, zraněný je talent Vít Krejčí ze Zaragozy i Petr Šafarčík z Nymburka. Hodně prostoru proto v utkání dostal rozehrávač Ondřej Sehnal (19:23 minuty), do hry se dostala celá nominovaná dvanáctka včetně Kamila Švrdlíka, Michala Mareše a Radka Farského.

„Byl to pro nás těžký zápas, protože tento tým je kompletně jiný, než jak jsme zvyklí hrát za posledních několik let. Hodně nových hráčů získává zkušenosti. Je to daleko rychlejší, tvrdší a hodně kontaktní. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Měli jsme tam pár světlých okamžiků, kdy jsme dokázali zabojovat a vrátit se do hry, ale nebyli jsme mentálně natolik připravení, abychom uspěli,“ doplnil Balvín.

Ze hry odstoupil jen krátce poté, co se v 26. minutě zranil po nešťastné strážce s Kevinem Tumbou, jehož vychýlil souboj s Martinem Křížem. „Tumba dostal od našeho hráče bodyček, neustál to a šel k zemi. Já se v tu chvíli koukal na doskok a trefil mě do nohy a šel jsem na zem,“ popsal situaci 217 centimetrů vysoký pivot.

„Je to kotník, ale nic mi tam nekřuplo. Prostě to teď bolí, tak uvidíme. Vážnost zranění netuším, to budou muset posoudit naši doktoři a fyzioterapeuti,“ řekl Balvín. Nebyl si jistý, jestli jej zranění vyřadí z nedělního duelu s Dánskem.