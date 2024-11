Čínský basket je z poloviny politika, říká Balvín. Kvůli nároďáku nemá smlouvu

Přesto ve hře zůstává varianta, že se na konci listopadu stane bývalý klub znovu jeho aktuálním působištěm. „Teď už zase řeší, jestli bych šel zpátky, že mají zájem. Aktuálně se ale soustředím na nároďák,“ prohlásil Balvín, který si v CBA zahrál jako první Čech.

V reprezentačním dresu ho čekají dva zápasy s Nizozemskem: ve čtvrtek nastoupí v Pardubicích od 18.00, nedělní odveta v Haagu začíná v 15.00. S národním týmem se chce přiblížit postupu na EuroBasket, pak se vrátí k vyjednávání o návratu.

Uvažoval jste, že byste kvůli udržení angažmá nepřiletěl reprezentovat?

Smlouva mi končila 12. listopadu, oni se museli rozhodnout, jestli mě budou chtít i dále, nebo ne. Chtěli, abych splnil nějaké podmínky, což se stalo. Musel jsem mít pojištění od FIBA, které jsem doložil, pak jsme se domlouvali, že bych měl odložený začátek dalšího kontraktu až na dobu, kdy se z reprezentace vrátím. S tím jsem neměl problém. Jediné, co jsem chtěl já, byla garance, že mi po dalších dvou měsících prodlouží smlouvu až do konce sezony.

Tam jste narazil?

Nejdříve souhlasili, pak zase ne. U nich se to měnilo každé dvě hodiny. Před posledním tréninkem mi přišla zpráva, že jsme se domluvili. Když jsem chtěl jít podepsat smlouvu do kanceláře, zase si všechno rozmysleli. Čína je v tom specifická, beru to, nemám s tím problém.

Jak byste tedy popsal hraní v Číně?

Je to zajímavá zkušenost. Basket tam není až tak kvalitní, je hodně splašený a padesát procent z toho je politika. V některých chvílích to o sportu vůbec není, je to taková džungle.

V čem se projevuje politika?

Náš generální manažer dělal během zápasů půlku střídání. Je to jiný svět, ve kterém rozhoduje, kdo má větší moc.

Na trenérovi moc nezáleží?

Trenér se měnil přes léto. Ještě jsem podepisoval u kouče, kterého za měsíc vyhodili údajně kvůli tomu, že ho generální manažer nemohl tak dobře ovládat. Místo něj dosadili mladšího, který bude více naslouchat lidem z klubu.

Takže vaši vytíženost řídil generální manažer?

Zase do vnitřního fungování tolik nevidím. Když jsem dostal prostor, dělal jsem, co jsem mohl. Doplácel jsem spíše na pravidlo, podle kterého můžou v prvních třech čtvrtinách hrát najednou dva cizinci, v poslední už je to jen jeden. Na palubovce jsem v tu chvíli nikdy nebyl.

Hruban bojuje o místo v Itálii Nové působiště nesedlo Vojtěchu Hrubanovi. V italském Scafati se do hry příliš nedostává. „Není to určitě ideální. Nevyvíjí se to tak, jak bych chtěl,“ přiznal. „Napoprvé jsem nabídku odmítl. Scafati nemá nejlepší pověst, ale pár dní nato se ozvali znovu, že opravdu mají zájem. Zvedli finanční nabídku a slíbil, že zaplatí dětem školu,“ prozradil. Basketbalové štěstí na jih od Neapole ale zatím nenašel.

Tlak na výkony musí být u cizinců obrovský.

Je to mlýnek na maso, tam vás hodnotí zápas od zápasu. Jednou jsem dal za dvanáct minut 19 bodů a v dalším utkání jsem byl na palubovce čtyři minuty. Tam je zbytečné hledat logiku, spíše rozhodne, co trenér nebo generální manažer v daný moment chtějí. Snaží se vymýšlet i nějakou taktiku, ale nejsou v tom tak daleko jako Evropa.

Je specifická i čínská kabina? Asi musí být hodně rozdělená na zahraniční a domácí hráče.

Jsou tam skupinky, ale ze zkušenosti vím, že se vytváří ve všech týmech. Zažil jsem to ve Španělsku, v Lotyšsku (v ukrajinském týmu Prometej) i v Japonsku. Hráči, kteří spolu jsou více let, se semknou. Kluci z Číny neumí tolik anglicky, ale překvapili mě, v basketbalových pojmech normálně fungují. Díky moderním technologiím a překladačům jsme komunikovali bez problémů. Užili jsme si spolu i nějakou srandu.

Měli jste před sebou mobily a ukazovali jste jeden druhému, co chcete říct?

Přesně tak. Brali jsme to jako normální způsob komunikace. V týmu byl i překladatel, ale ne vždycky mohl být u vás, když si chcete jen tak pokecat. Dáváte tím najevo snahu komunikovat, tým takové chování ocení.

Překladatelé vám byli k dispozici i v soukromém čase?

Když jsme chtěli, mohlo se to domluvit. Volného času jsme ale tolik neměli, v Číně se hraje každé dva až tři dny, hodně se cestuje. V rámci ubytování na hotelu jsou k dispozici lidi, kteří mluví anglicky.

ondrejbalvin New season new adventures first czech player In cba. Time to shine In shanxi @ppgsport @octagonbasketball @georgeginochidiac #china #china #basketball #czech #czechboy #tattoo #amazinglife #adventure oblíbit sdílet odpovědět uložit

Všichni cizinci bydlí na stejném hotelu?

Ano, vám nedají auto a byt, nedostanete na to ani peníze. Podle pravidel CBA musí týmy zajistit pětihvězdičkový hotel a dopravu. Klub nás vyzvedává najednou dodávkou.

Jak těžké je proniknout na asijský trh a prosadit se?

Pro Čechy nic jednoduchého, nemáme kromě Tomáše (Satoranského) a Honzy (Veselého) žádná velká jména. Do CBA jsem se dostal přes letní ligu (v NBL byl letos nejlépe doskakujícím hráčem), chtějí většinou vysoké pivoty, případně hráče jako Tomáš Kyzlink, kteří jsou dobří střelci. On se tam ocitl jen díky mně, protože jsem ho doporučil. Velkou roli hrají právě kontakty, trh je malý a přetlak hráčů poměrně velký. Měl jsem štěstí, že tehdy nechtěli amerického podkošového hráče, hledali Evropana a mě si pamatovali z mistrovství světa.

S Tomášem Kyzlinkem už jste se o Číně pobavili?

Byli jsme spolu celou dobu na letní líze, když nedávno podepsal v Ťi-linu, psali jsme si. V kontaktu jsme pravidelně, ve výsledku máme zážitky hodně podobné.

Není komunikace v Číně složitější kvůli zákazům některých sociálních sítí?

To není problém obejít pomocí VPN. Oni používají aplikaci WeChat, což je obdoba našeho WhatsAppu, jen má navíc nějaké funkce. Na iPhonu normálně funguje třeba FaceTime. Jediné aplikace, které jsou tvrdě zakázané, jsou ty od Googlu případně Facebook a Instagram.

Poslední zápas jste hrál 3. listopadu. Kdy jste dorazil do Česka?

Hned následující pátek, stejně odlétala i většina hráčů s reprezentačními povinnostmi.

Jak jste se v mezičase připravoval na kvalifikaci EuroBasketu?

Scházel jsem se s Michalem Miřejovským (bývalý kondiční trenér reprezentace). Bydlí v Berouně, trénovali jsme spolu přes léto, takže jsme se rychle domluvili na v uvozovkách údržbě. Za dva týdny toho člověk v basketu moc neztratí.