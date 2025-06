Chystá se po devíti letech návrat hokejisty Jakuba Jeřábka do mateřského klubu? To je otázka, která v současné době mimořádně zajímá fanoušky extraligové Plzně.

Musí být o deset let mladší! Modrič jako Ronaldo či LeBron, cvičení věnuje hodiny

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Dorazí s předstihem, jako každý den. Oblékne se do sportovního, pročte si pečlivě připravený plán a pustí se do práce. Do tréninku sice zbývá klidně hodina a půl, ale on už dávno maká. Už několik let...