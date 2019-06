Setkání na vysoké úrovni. Balvín a Zídek budou školit trenéry

Sám Balvín patří k nejvyšším současným pivotům na starém kontinentu. Během své dosavadní kariéry nasbíral zkušenosti hlavně ve Španělsku, kde si v dresu Gran Canarie letos také poprvé vyzkoušel Euroligu. V životopise má navíc Bayern Mnichov a Letní ligu NBA v dresu Denveru.

Své umění chce sdílet se českou basketbalovou veřejností.

„Už pár let zpátky jsme nad tím přemýšlel. Ale neměl jsem zatím možnost to organizačně zvládnout, navíc jsem přes léto nebýval v Česku. Rozhodl jsem se, že letos program změním. Dohodli jsme se s mým agentem Phillipem Parunem, že se spojíme s basketbalovou federací a vytvoříme spíš takovou kliniku pro trenéry než jednodenní kemp pro hráče,“ popisuje detaily vzniku Dne s Ondřejem Balvínem sám protagonista.

Balvínovo jméno začalo v českém sportovním prostředí v posledních dvou letech rezonovat. Zasloužil se o to svými výkony v dresu národního týmu, kterému výrazně pomohl postoupit po 37 letech na světový šampionát. Navíc s Gran Canarií poprvé ve své kariéře naskočil do nejlepší evropské soutěže Euroligy.

Jenže vnímá, že se pivotům nevěnuje tolik pozornosti, kolik by si zasloužili.

„Myslím, že to je problém na celém světě. Neexistuje dost lidí, kteří by rozuměli práci pivotů, pohybu pod košem a různým drilům, které by měli dělat. To je věc, na kterou by se měli trenéři zaměřit. V Česku si upřímně nevybavuju nikoho, o kom by se dalo říct, že je specialista na výchovu pivotů. Říkal jsem si, že se to pokusím změnit tímto způsobem, zaměřím se na hráče mezi 16 a 18 lety. To je klíčový věk, co se rozvoje dovedností týče,“ pojmenoval hlavní motivy vzniku nové akce v basketbalovém kalendáři.

Jednomu z nejlepších českých pivotů současnosti budou při jeho lektorské premiéře sekundovat opravdu významná jména na mezinárodní basketbalové scéně. Žan Tabak, Diego Ocampo a Jiří Zídek, to jsou persony, jejichž poznatky by si čeští trenéři neměli nechat uniknout.

„Žan Tabak byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem tehdy šel do Sevilly. On je ten člověk, který mi ze začátku hrozně pomáhal. I tuto sezonu jsme byli v kontaktu, byl můj mentor. Je to člověk, který má ke mně po basketbalové stránce absolutně nejblíž. Hrozně si ho vážím,“ uvedl Balvín na adresu uznávaného odborníka a současného trenéra slovenské reprezentace.

Také druhý odborný průvodce nedělní klinikou propojil své cesty s Balvínem při jeho prvním zahraničním angažmá: „Diego Ocampo je jedním z bývalých asistentů v Seville. On se soustředí hlavně na rozvoj mladých hráčů. Dělá teď trenéra v béčku Barcelony. Proto jsem ho tu chtěl mít. Má jinou perspektivu než Žan, ale rozumí tomu, co hráči potřebují. Dokáže jim poradit.“

Třetího do party netřeba představovat. Pro řadu současných basketbalistů byl v jejich mládí velkým vzorem, když se jako vůbec první Čech dokázal probojovat do slavné NBA. „Jirka Zídek je mix staré a nové školy pro pivoty. Je nejznámější český pivot spolu s Honzou Veselým. Jako první Čech v NBA měl školu, kterou podědil po tátovi. A jako bývalý hráč má také co předat,“ je si Balvín jistý.

„Pokud budou mít čeští trenéři zájem, chtěl bych z toho udělat celoroční projekt a zaměřit se na výchovu mladých trenérů. Mám přístup k trenérům ve Španělsku, což je nejlepší škola na světě. Oni jsou schopní vychovávat talenty. Není to o tom, jestli mají o několik desítek milionů obyvatel více, ale jak jsou schopní se jim věnovat,“ tvrdí nejvyšší český reprezentant.

První nástin dostanou 30. června od 9 hodin. Vstup na pražskou Folimanku mají všichni basketbaloví trenéři a zájemci zdarma.