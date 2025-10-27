Balvín se vrací do Číny. Technicky perfektně zapadá, libují si Hongkong Bulls

Basketbalista Ondřej Balvín si zahraje v nové sezoně druhou čínskou ligu za tým Hongkong Bulls. Klub informoval o příchodu třiatřicetiletého českého pivota na svém instagramu.
Český pivotman Ondřej Balvín

Český pivotman Ondřej Balvín | foto: Ondřej Kovalčík / BK Opava

Ondřej Balvín v posilovně během reprezentačního srazu v Poděbradech.
Ondřej Balvín zavěšuje míč v zápase kvalifikace o EuroBasket proti Nizozemsku.
Ondřej Balvín na tréninku české basketbalové reprezentace v Pardubicích.
Basketbalový reprezentant Ondřej Balvín odpovídá v pořadu Z voleje.
Bývalý reprezentant Balvín se do čínské soutěže vrací po roce. Vloni hrál do listopadu tamní nejvyšší soutěž CBA za Šan-si Loongs, předtím působil i v druholigovém klubu Suke Lions. V minulé sezoně hrál rodák z Ústí nad Labem také druhou španělskou ligu za Obradorio.

„V roce 2023 byl nejlepším hráčem v NBL (druhá nejvyšší čínská soutěž) v doskocích a blokování. Jeho technické dovednosti perfektně zapadají do našeho týmu a jeho vliv na obou stranách hřiště je přesně to, co tým potřebuje,“ uvedli zástupci klubu.

Zkušený pivot, který měří 217 centimetrů, působil dříve i v japonské lize v dresu Gunma Crane Thunders. V minulosti účastník olympijských her v Tokiu, který se podílel na šestém místě českých basketbalistů na mistrovství světa v roce 2019 v Číně, hrál také v USK Praha, Seville, Estudiantes, Gran Canarii, Bilbau, Bayernu Mnichov či Prometeji.

