Závislák, nadšenec a teď investor. Basketbalistu Balvína strhl gaming

Když zrovna okolo projíždí budoucnost, tak proč si nepřisednout. Zvlášť když se vám představa takových zítřků zamlouvá. „Gaming odmala absolutně miluju. Je to srdcovka,“ líčí Ondřej Balvín. „Nehledal jsem vyloženě investici, ze které budu v budoucnu profitovat. Na jednu stranu to beru jako byznys, ale spíš je to radost. Hraní je velká součást mého života.“