Když obr řádí. Absolutní spokojenost, řekl po Balvín po své show

Dlouho se ví, čeho je schopný, pokud se naplno dostane do zápasu. Pokud by Balvín takto hrával pravidelně, v NBA ho přivítají s úsměvem a otevřenou náručí.

„Ondřej byl báječný,“ hodnotil nejvyššího muže v týmu Blake Schilb a kapitán Pavel Pumprla svérázně líčil: „Balvan začal na facku. Nevím, jestli mu ji někdo dal, nebo si ji dal sám, ale pak odehrál neskutečný zápas.“

Nejen kvůli bodům a doskokům, zároveň ubránil hvězdného Ersana Ilyasovu. Tak, až se tomu ani zpětně nechce věřit: turecká hvězda NBA minula všech devět pokusů z pole! Z velké části právě kvůli tomu, jak na ni Balvín dotíral.

„Turci chtěli hrát otevřený basket s Ilyasovou, ale Neno (kouč Ronen Ginzburg) se rozhodl mi věřit na jeho bránění po většinu času. A já věřím, že jsem se mu odměnil hrou, kterou jsem předváděl,“ pronesl Balvín. „První poločas mi úplně nevycházel, nedával jsem šestky, to bylo zklamání. Ale pak jsem se chytnul, sebevědomí šlo nahoru. Absolutně velká spokojenost.“

I díky tomu, jak si řekl hned několikrát řekl o místo v sestřizích nejkrásnějších akcí skupiny E. Hlavně Tomáš Satoranský ho zásoboval přihrávkami načasovanými tak parádně, že si je Balvín jen zachytával ve vzduchu - a smečoval a smečoval.

Jak se Balvín chystá na další obry V osmifinálové skupině v Šen-čenu čekají na Česko postupně Brazilci a Řekové. Neboli dva mimořádně známí nájezdníci: Anderson Varejao a posléze Janis Adetokunbo, MVP poslední sezony NBA. Čelit jim z velké části bude právě Ondřej Balvín. „Těším se na Varejaa,“ přiznával. „Vítězil s Barcelonou, působil v NBA; proti takovým hráčům nemáte šanci hrát každý den. Na ten zápas se těším a chci si ho užít. A co se týče Řecka, ti mají nejen Janise, ale i fakt hodně dalších skvělých podkošových hráčů. To bude drsný!“

„To, že budeme takhle hledat Ondru, nebyl úplně náš plán, spíš to vyplynulo ze hry,“ líčil Satoranský. „Dokázali jsme tím docela dobře překonávat jejich pres. Ondra je pod košem dominantní; snažil jsem se mu dlouho dobu říkat, ať tohle dělá. Teď svoji sílu ukázal.“

Balvín si po předchozích dvou atypických zápasech - proti americkým individualistům z NBA a zuřivě běhajícím Japoncům - konečně užíval to, co umí. „Tohle byl evropský basket, sedí mi. Navíc jsem měl skvělou podporu od spoluhráčů. Hlavně jsem rád, že jsme se v těžkém momentu semkli. Nejde o to, kdo dá víc nebo míň bodů. Hráli jsme jako tým.“

Na kolektivnosti senzační česká jízda stojí, vždy však potřebujete i muže okamžiku.

Balvín zazářil - a navíc ukázal, že jim to se Satoranským může opravdu klapat. Byť trochu jinak, než při zažitější spolupráci českého rozehrávačského esa s toho času zraněným Janem Veselým, který v Číně chybí.

„Se Satym se známe se fakt dlouho. Je zvyklejší na Honzu, ten je atletičtější typ než já, ale máme svoje vazby,“ říká Balvín. „On mi fakt hodně pomáhá a když já ukážu to nejlepší, co umím, pomůžu mu taky. Navíc jsme dobří kamarádi, i to hraje roli.“

Balvín vzhledem k důležitosti okamžiku zažil svůj patrně nejlepší zápas v národním týmu. Tolik věcí mu prolétalo myslí!

„Úžasná věc, aktuálně náš nejlepší zápis do historie,“ radoval se. „Od kvalifikace posloucháte: Ne, tohle nedají. Víme, že nás spousta fanoušků podporuje, ale přece jen vždycky víc slyšíte ty negativní komentáře. Věřím, že jsme dokázali, že lidi nemusí být pořád negativní. Že jsme jich pár získali na svoji stranu.“

Což platí nejen pro českou reprezentaci, ale i pro něho osobně.

Jakmile obr začne řádit, síla týmu vzroste. A muž s velkým potenciálem má dál velké sny.

„Někdo může říct, že je naše práce hotová. Já si to nemyslím. Proti Turecku jsme dokázali, že sem patříme - a příště to hodláme dokázat taky,“ vyhlížel už sobotní bitvu s Brazílií. „Nikdo nás netipoval na postup do nadstavbové skupiny, ale my překvapili. Když budeme v takových výkonech pokračovat, můžeme potrápit i další týmy.“