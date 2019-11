Řeckým basketbalistům má pomoci na OH do Tokia kouč Pitino

Současný hlavní kouč Řeků Thanasis Skurtopulos má podle předběžných informací u týmu zůstat a mužstvo povede v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2021. Pak by měl být i členem Pitinova realizačního týmu na vrcholných akcích příštího roku.

Sedmašedesátiletý Pitino, který v roli trenéra dvakrát vyhrál prestižní zámořskou soutěž NCAA, v minulé sezoně působil v Panathinaikosu a při svém prvním angažmá v Evropě s ním ovládl domácí soutěž i pohár.

Na nedávném mistrovství světa nepomohl řeckým basketbalistům k přímému postupu na olympiádu ani nejužitečnější hráč minulé sezony NBA Janis Adetokunbo. Řekové skončili na šampionátu v Číně až jedenáctí, poté co z osmifinálové skupiny i přes porážku ve vzájemném utkání prošli do play off na jejich úkor Češi.

Z Číny si zajistily účast v Tokiu Španělsko, Argentina, Francie, Austrálie, USA, Nigérie a Írán, jistou účast má i pořadatelské Japonsko. V červnu se 24 týmů včetně České republiky a Řecka utká ve čtyřech kvalifikačních turnajích vždy o jedno účastnické místo.