V Aténách slaví Olympiakos! Po 13 letech ovládl Euroligu, Madrid trápil Fournier

Autor: ,
  22:51aktualizováno  23:35
Euroligu basketbalistů vyhrál po 13 letech Olympiakos Pireus. Ve finále v Aténách porazil 92:85 rekordmana soutěže Real Madrid, který usiloval o dvanáctý triumf. Řecký tým ovládl soutěž počtvrté.

Hráči Olympiacosu slaví triumf v Eurolize. | foto: Profimedia.cz

Olympiakos byl nejlepším týmem základní části a roli favorita potvrdil i v rozhodujícím utkání o titul, i když v úvodu prohrával 3:15 a Realu více odskočil až v koncovce.

Dvaceti body pomohl k vítězství francouzský rozehrávač Evan Fournier, jenž dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče závěrečného turnaje. Realu nepomohlo 24 bodů nejlepšího střelce zápasu Treye Lylese.

„Real nás dneska hodně potrápil, odehrál vynikající zápas,“ řekl trenér Olympiakosu Jorgos Bartzokas. „Myslím, že jsme si titul zasloužili za to, jak jsme hráli celý rok.“

Kouče Realu Sergia Scariola mrzelo, že se jeho týmu nepovedlo v závěru vyrovnat. „Bojovali jsme proti skvělému týmu. Musím uznat, že si to zasloužili. Ale jsem moc, moc hrdý na to, jak jsme hráli. A vrátíme se,“ prohlásil.

Final Four Euroligy basketbalistů v Aténách

finále

Olympiakos Pireus - Real Madrid 92:85 (19:26, 46:44, 61:65)
Nejvíce bodů: Fournier 20, Peters 16, Vezenkov 12 - Lyles 24, Hezonja 19, Feliz 13

24. května 2026  22:51,  aktualizováno  23:35

