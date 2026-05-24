V Aténách slaví Olympiakos! Po 13 letech ovládl Euroligu, Madrid trápil Fournier

Olympiakos byl nejlepším týmem základní části a roli favorita potvrdil i v rozhodujícím utkání o titul, i když v úvodu prohrával 3:15 a Realu více odskočil až v koncovce.
Dvaceti body pomohl k vítězství francouzský rozehrávač Evan Fournier, jenž dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče závěrečného turnaje. Realu nepomohlo 24 bodů nejlepšího střelce zápasu Treye Lylese.
„Real nás dneska hodně potrápil, odehrál vynikající zápas,“ řekl trenér Olympiakosu Jorgos Bartzokas. „Myslím, že jsme si titul zasloužili za to, jak jsme hráli celý rok.“
Kouče Realu Sergia Scariola mrzelo, že se jeho týmu nepovedlo v závěru vyrovnat. „Bojovali jsme proti skvělému týmu. Musím uznat, že si to zasloužili. Ale jsem moc, moc hrdý na to, jak jsme hráli. A vrátíme se,“ prohlásil.
Final Four Euroligy basketbalistů v Aténách
finále
Olympiakos Pireus - Real Madrid 92:85 (19:26, 46:44, 61:65)