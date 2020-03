Olympijské přání basketbalistům shořelo. A oheň šlehá i na Euro

„Darovanému koni bychom na zuby nekoukali,“ říkal reprezentační manažer Michal Šob; podle italského Tuttosportu totiž kvůli časové tísni vývoj směřoval ke zrušení kvalifikace, tím pádem by se zbylí účastníci her určili dle světového rankingu či na základě loňského MS. Oba případy hrály pro Česko.



Jenže olympiáda letos nebude.

„I když FIBA ještě oficiálně kvalifikaci nezrušila, samozřejmě se dá usuzovat, že k tomu dojde,“ odhaduje Šob.

A zbytek je velká hádanka.

Sen shořel a plameny navíc začínají šlehat i na další důležité věci. „Kalendář na rok 2021 je už tak dost nabitý,“ líčí Šob. „V únoru je další kvalifikační okno na EuroBasket, vzáří by pak Praha měla pořádat jednu z jeho skupin. Zároveň olympijská kvalifikace a olympiáda, navíc musíte připočítat regulérní klubové soutěže. To by bylo pro reprezentanty naprosto vražedné.“

Mezinárodní basketbalová federace FIBA nemá dobré možnosti. Tak jako většina světa aktuálně volí jen mezi méně špatnými volbami.

Olympiáda a pár týdnů po ní kontinentální šampionát, když se v Praze a jinde má začít hrát již 2. září?

Nemyslitelné. Neproveditelné. Něco takového by takřka jistě znamenalo odložení EuroBasketu.

A co olympiáda o něco dříve?

Basketbal je globální tahák, jehož pohonem jsou ikony z NBA. No a její sezona končívá až v červnu; hry bez LeBrona Jamese a dalších by rázem vypadaly jako druhořadý podnik. Že by NBA po letošních ztrátách a nuceném zastavení byznysu zase chtěla přerušovat ročník, to vážně nezní pravděpodobně.

Aby toho na jedno odvětví nebylo málo, o Tokio měla letos zápolit rovněž reprezentace v basketbalu 3x3, v novince mezi olympijskými sporty.

Čeští reprezentanti se radí během kvalifikace MS v basketbalu 3x3, jak na domácí Portoriko. V popředí Roman Zachrla (vlevo) a Michal Křemen.

„Rozhodnutí o odkladu samozřejmě způsobí problémy. Ale ty musíme řešit,“ říká pragmaticky vedoucí mužstva Michal Kruk. Zároveň dumá: „Jaká budou platit kritéria pro účastníky kvalifikace? Ta letošní? Nebo nějaká nová?“

Čím dříve odpovědi přijdou, tím lépe. „Teď se odblokovala první kostička domina,“ soudí Šob. „A pozitivem je to, že se začíná něco dít.“