Cíl splněn. Že je to málo? Ambice byly střízlivé, zní z Olomoucka

„Určitě se očekávaly velké věci, ale je jasné, že to tak snadné být nemohlo. Musíme být upřímní. Tým, který získal medaili, byl úplně jiný, včetně trenéra i hráčů. Základy jsme museli poskládat odznova, tak jako každý rok, proto naše ambice musely být střízlivé,“ vysvětlil trenér Olomoucka Matěj Musil.
I tak před sezonou vedení klubu očekávalo, že mančaft proklouzne do nadstavbové skupiny A1. To se nakonec nepovedlo, nicméně Hanáci alespoň ovládli skupinu poražených a mohou se těšit na předkolo play off.
To začne až po konci skupiny A1, jež má příští víkend na programu závěrečné kolo. Musilovi svěřenci nicméně už s jistotou vědí, že v předkole narazí na Ostravu. A pokud v sérii na dva vítězné zápasy uspějí, ve čtvrtfinále je čeká buď první Nymburk, nebo druhé Pardubice.
Nakonec tak Olomoucko musí být alespoň s dosavadním průběhem sezony spokojené. Vždyť na začátku to příliš zářivě nevypadalo.
Úspěšný trenér Andy Hipsher, ačkoliv měl na Hané pokračovat i třetím rokem, nakonec přijal „neodmítnutelnou“ nabídku z rodných Spojených států a šel dělat asistenta na prvodivizní univerzitu. A jím doporučený nástupce Matt Jones nedokázal nově složený tým nakopnout. „Myslím, že ve finále se mu asi nepodařilo najít ten správný systém jak pro soutěž, tak pro hráče, které měl,“ přemítal Musil, který Jonesovi i Hipsherovi dělal asistenta.
Jones byl nakonec v prosinci s bilancí 5 – 12 odvolán a jeho místo převzal právě Musil, jenž se stal nejmladším trenérem v lize a zároveň prvním českým koučem Olomoucka v nové éře po přestěhování klubu z Prostějova do Olomouce v roce 2021.
|
Aby turbulencí nebylo málo, v únoru se zranil rozehrávač Jaren Holmes. Zranění pro něj znamenalo konec sezony i konec v klubu, který narychlo hledal náhradu. Našel ji v rozehrávači Lambu Autreym, pro něhož je Olomoucko už devátý celek v NBL. Autreyho příchod se ukázal být jako trefa, Američan za sedm ligových zápasů po svém příchodu nasbíral v součtu 123 bodů.
Mimochodem, Autrey je teď nejlepším hráčem týmu, co se průměrného zisku bodů na zápas týče. Tým táhl také momentálně zraněný Kobe Elvis, jenž má průměrně 17 bodů na zápas.
V play off se bude Olomoucko spoléhat také na Kanaďana Kylera Filewiche, který odehrál všech 34 ligových zápasů, má průměrně 12,1 bodu na zápas a statisticky je nejlepším hráčem na doskoku v celé lize (9,2 doskoku na zápas).
Olomoucko může jít do bitvy s Ostravou dobře naladěné, z posledních čtyř zápasů tři vyhrálo. Prohra přišla v sobotu na půdě Hradce Králové. Byť Olomoučané dlouho vedli, nakonec padli 84:86. Už před zápasem ale bylo jasné, že výsledek nemůže ovlivnit postavení v tabulce.
„Nechtěli jsme to vypustit, chtěli jsme se dobře připravit na předkolo, trochu rozložit minuty, aby se každý dostal do herní pohody. Myslím si, že tenhle účel zápas splnil. Bohužel jsme ale nevyhráli,“ řekl kapitán týmu Adam Goga.
Předkolo začne ve středu 22. dubna na palubovce Ostravy, která v A1 prohrála už jedenáctkrát v řadě. Doma se Olomoucko představí v pátek 24. dubna. Případný rozhodující mač by se hrál na hřišti soupeře o dva dny později.