Cíl splněn. Že je to málo? Ambice byly střízlivé, zní z Olomoucka

Václav Havlíček
  7:00
Dlouhodobá fáze Národní basketbalové ligy se blíží ke konci. Brzy začne play off! Tam nebude chybět ani tým Olomoucka, který tak splnil předsezonní cíl. Že je účast ve vyřazovacích bojích po loňském bronzu málo?
David Nejezchleb (9) z Nymburka pod tlakem olomouckých Jordana Oupoha (vlevo) a Dominika Žáka. | foto: Tomáš Laš / ERA Nymburk

David Böhm ze Slavie u míče v zápase s Olomouckem
Olomoucký basketbalista Lamb Autrey v akci proti Hradci Králové.
Ondřej Šiška postupuje s míčem v utkání proti USK Praha.
Ondřej Švec v akci proti Olomoucku.
„Určitě se očekávaly velké věci, ale je jasné, že to tak snadné být nemohlo. Musíme být upřímní. Tým, který získal medaili, byl úplně jiný, včetně trenéra i hráčů. Základy jsme museli poskládat odznova, tak jako každý rok, proto naše ambice musely být střízlivé,“ vysvětlil trenér Olomoucka Matěj Musil.

I tak před sezonou vedení klubu očekávalo, že mančaft proklouzne do nadstavbové skupiny A1. To se nakonec nepovedlo, nicméně Hanáci alespoň ovládli skupinu poražených a mohou se těšit na předkolo play off.

David Böhm brání rozehrávače Olomoucka Jarena Holmese.

To začne až po konci skupiny A1, jež má příští víkend na programu závěrečné kolo. Musilovi svěřenci nicméně už s jistotou vědí, že v předkole narazí na Ostravu. A pokud v sérii na dva vítězné zápasy uspějí, ve čtvrtfinále je čeká buď první Nymburk, nebo druhé Pardubice.

Nakonec tak Olomoucko musí být alespoň s dosavadním průběhem sezony spokojené. Vždyť na začátku to příliš zářivě nevypadalo.

Úspěšný trenér Andy Hipsher, ačkoliv měl na Hané pokračovat i třetím rokem, nakonec přijal „neodmítnutelnou“ nabídku z rodných Spojených států a šel dělat asistenta na prvodivizní univerzitu. A jím doporučený nástupce Matt Jones nedokázal nově složený tým nakopnout. „Myslím, že ve finále se mu asi nepodařilo najít ten správný systém jak pro soutěž, tak pro hráče, které měl,“ přemítal Musil, který Jonesovi i Hipsherovi dělal asistenta.

Jones byl nakonec v prosinci s bilancí 5 – 12 odvolán a jeho místo převzal právě Musil, jenž se stal nejmladším trenérem v lize a zároveň prvním českým koučem Olomoucka v nové éře po přestěhování klubu z Prostějova do Olomouce v roce 2021.

Autrey se vrací do české ligy. Amerického basketbalistu angažovalo Olomoucko

Aby turbulencí nebylo málo, v únoru se zranil rozehrávač Jaren Holmes. Zranění pro něj znamenalo konec sezony i konec v klubu, který narychlo hledal náhradu. Našel ji v rozehrávači Lambu Autreym, pro něhož je Olomoucko už devátý celek v NBL. Autreyho příchod se ukázal být jako trefa, Američan za sedm ligových zápasů po svém příchodu nasbíral v součtu 123 bodů.

Mimochodem, Autrey je teď nejlepším hráčem týmu, co se průměrného zisku bodů na zápas týče. Tým táhl také momentálně zraněný Kobe Elvis, jenž má průměrně 17 bodů na zápas.

V play off se bude Olomoucko spoléhat také na Kanaďana Kylera Filewiche, který odehrál všech 34 ligových zápasů, má průměrně 12,1 bodu na zápas a statisticky je nejlepším hráčem na doskoku v celé lize (9,2 doskoku na zápas).

Matěj Musil hovoří k basketbalistům Olomoucka.

Olomoucko může jít do bitvy s Ostravou dobře naladěné, z posledních čtyř zápasů tři vyhrálo. Prohra přišla v sobotu na půdě Hradce Králové. Byť Olomoučané dlouho vedli, nakonec padli 84:86. Už před zápasem ale bylo jasné, že výsledek nemůže ovlivnit postavení v tabulce.

„Nechtěli jsme to vypustit, chtěli jsme se dobře připravit na předkolo, trochu rozložit minuty, aby se každý dostal do herní pohody. Myslím si, že tenhle účel zápas splnil. Bohužel jsme ale nevyhráli,“ řekl kapitán týmu Adam Goga.

Předkolo začne ve středu 22. dubna na palubovce Ostravy, která v A1 prohrála už jedenáctkrát v řadě. Doma se Olomoucko představí v pátek 24. dubna. Případný rozhodující mač by se hrál na hřišti soupeře o dva dny později.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Cíl splněn. Že je to málo? Ambice byly střízlivé, zní z Olomoucka

David Nejezchleb (9) z Nymburka pod tlakem olomouckých Jordana Oupoha (vlevo) a...

Dlouhodobá fáze Národní basketbalové ligy se blíží ke konci. Brzy začne play off! Tam nebude chybět ani tým Olomoucka, který tak splnil předsezonní cíl. Že je účast ve vyřazovacích bojích po loňském...

14. dubna 2026

Dozvuky Pekla severu: proč Van der Poel odmítl kolo a kdy křičel Pogačar?

Tadej Pogačar a Wout van Aert na čele závodu Paříž-Roubaix.

Spousta emocí a silných dílčích příběhů, ze kterých se skládala barvitá mozaika strhujícího závodu, takové bylo letošní cyklistické Peklo severu, královna klasik na trati Paříž - Roubaix. Vraťme se...

14. dubna 2026  6:45

Bůh mě chce v Česku. Američan z NBL líčí útěk před válkou gangů: Okolo se střílelo!

Premium
Olomoucký basketbalista Lamb Autrey v akci proti Hradci Králové.

Některá angažmá jsou divočejší než jiná. Rozehrávač basketbalového Olomoucka Lamb Autrey může vyprávět. A rozhodně ne zvesela. Když hrál před pár měsíci v Mexiku, propukla tam válka, kterou spustil...

14. dubna 2026

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Leedsu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

13. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:22

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

13. dubna 2026  22:04

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  21:31

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

13. dubna 2026  21:27

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

13. dubna 2026  20:55

Sedm ran Medveděvových. Ruský tenista za výbuch emocí zaplatí pokutu 6000 eur

Daniil Medveděv zuří ve druhém kole Masters v Monte Carlu.

Ruský tenista Daniil Medveděv dostal podle agentury AP pokutu 6000 eur (146 tisíc korun) za nesportovní chování poté, co minulý týden v Monte Carlu při drtivé porážce 0:6, 0:6 s Mattem Berrettinim...

13. dubna 2026  20:18

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim...

13. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  20:10

Tati, mami, koukejte. McIlroy sám nevěřil: S tímhle vyhrát? Pomohly i výlety tryskáčem

Rory McIlroy s tátou Gerrym po druhém triumfu na Masters.

V sobotu, kdy je podle lety prověřených pouček důležité skórovat, promrhal náskok šesti ran. V neděli si Rory McIlroy vedl o kousek lépe a ve finálovém kole Masters se alespoň vrátil na skóre, se...

13. dubna 2026  19:45

Nešla byste se mnou na rande? Moderátor žertoval s olympijskou medailistkou

Ragbistka Ilona Maherová

Moderátor a komik Funny Marco se během natáčení svého podcastu Open Thoughts postaral o nečekaný moment. Jeho hostem byla ragbistka Ilona Maherová a z nenuceného rozhovoru nakonec vzešlo pozvání na...

13. dubna 2026  18:45

