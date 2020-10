Zase o bod. Basketbalisté Olomoucka doma opět těsně prohráli

„USK byli šťastnější, ale štěstí šli naproti. Nás to pochopitelně hodně mrzí, protože se nám doma ještě nepodařilo vyhrát, podruhé jsme navíc prohráli o jediný bod. Jediným pozitivem je, že jsme hráli mnohem bojovněji než minule proti Ostravě,“ uvedl trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

Vysokoškoláci byli pětadvacet minut lepším týmem a vypracovali si dvouciferný náskok, ve 36. minutě ale ztráceli pět bodů a zdálo se, že Hanáci dotáhnou utkání k vítězství. Jejich soupeř měl však v kádru Ondřeje Sehnala, kterému nakonec o jediný doskok utekl triple double. Právě jeho body dotáhly Pražany ke čtvrtému úspěchu v řadě.

„Zápasy proti Olomoucku jsou vždy hodně těžké, je jedno, jestli se hraje v Prostějově, nebo Praze. Opět se to ukázalo. Rozhodovalo se až v poslední čtvrtině, kdy domácí vedli. Musím ocenit charakter týmu, který se v závěru dokázal vrátit do zápasu,“ pochválil hráče Dino Repeša, kouč USK.

Domácí litovali nepovedené koncovky, sami ovšem věděli, že neměli dopustit, aby rozhodovala závěrečná střela. „V průběhu zápasu jsme několikrát hořeli na obranném doskoku a soupeř měl několik druhých šancí na zakončení,“ všiml si křídelník Olomoucka David Pekárek, podle něhož i v útoku Hanáci přešli několik otevřených střel. „Po Ostravě jsme si řekli, že musíme hrát více spolu. Možná to bylo až příliš nesobecké. Hledali jsme se, někdy se to až moc překombinovalo.“

Olomoucko v šesti kolech dosáhlo na jediné vítězství, což se přes velkou obměnu kádru nečekalo. Navíc v domácím prostředí nevyhrálo ani jedno z posledních tří utkání. A že to bylo maximálně o tři body, není žádná útěcha. „Bilance pro nás není vůbec příznivá. Dalo se čekat, že herně to na začátku sezony nebude dokonalé, ale přece jen jsme věřili, že výsledky budou lepší. Dvakrát jsme prohráli o jediný bod, stačily dvě přesné střely a měli bychom na kontě tři výhry. Ale na to se historie neptá. Je to, jak to je, a my se s tím musíme poprat,“ věří ve zlepšení Benáček.