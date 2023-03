Pražáci přijeli v sedmi a nakopali nám zadek, rozhořčil se olomoucký Feštr

Přestože Pražané měli na soupisce pouze devět hráčů včetně jednoho debutanta, bylo na začátku zápasu lepší, ve 4. minutě vedli 12:6 a po následující trojce Shawna Pipese přinutili domácího trenéra brát oddechový čas. I tak se domácí dostali několikrát do dvouciferného deficitu a tomu odpovídal stav 16:25 po deseti minutách.

Bodový rozdíl mezi soupeři se dlouho prakticky neměnil. Dvakrát se hráči BK Redstone přiblížili na sedm bodů, do většího náporu se však celek USK Praha dlouho nepustil. Minutu před pauzou se však díky bodům Lukáše Feštra přiblížili na pět bodů a o chvíli později už Hanáci prohrávali pouze 34:36. Koncovka jim ale utekla, přesto drželi za stavu 34:40 naději na úspěch.

Hned po návratu na palubovku domácí košem Sretena Kneževiče snížili, v polovině 25. minuty ale po chybách obrany prohrávali 40:52, když pozdě přistupovali k hostujícím střelcům z dálky. Výkon Olomoucka měl sestupnou tendenci a po necelých sedmi minutách třetí čtvrtiny ztrácelo osmnáct bodů – 43:61.

Pražanům stačilo čekat na další domácí chyby a bez problémů se propracovali k příznivému stavu 69:45 na konci třetí periody.

Přestože si to hostující kouč Francesco Tabellini jistě nepřál, jeho tým závěr utkání podcenil. Basketbalisté domácího celku snížili ve 36. minutě na 60:75 a za tohoto stavu navíc Luwane Pipkins neproměnil otevřenou trojku. Pak ale na druhé straně dvakrát zaúřadoval Pipes a bylo o vítězi definitivně rozhodnuto.

Luwane Pipkins (vpravo) z Olomoucka přihrává kolem Kryštofa Havlíčka z USK Praha.

„Chyběli nám důležití hráči. Přesto jsme podali dobrý výkon a vyhráli. Pro celý klub je důležité, že se dostali do hry mladí hráči Adam Kopřiva a Kryštof Havlíček a odehráli dobré minuty,“ ocenil trenér Pražanů Tabellini. Připomenul prvních 23 minut Havlíčka v nejvyšších soutěži a osm bodů Kopřivy za pět minut na hřišti.

„Po vítězství v Hradci jsme byli možná až v příliš velkém klidu. Za mě to byla tragédie, co jsme předvedli,“ drbal si hlavu rozehrávač olomouckého celku Lukáš Feštr. „Nechci mluvit o USK, ale přijel v sedmi hráčích a neměl o co hrát a nakopal nám zadek. Jestli nebudeme hrát týmově v útoku i obraně a nepůjčíme si míč, tak to lepší nebude,“ varuje.