Basketbalisté Olomoucka se s Evropou loučí výhrou, zdolali Šibenku

„Náš soupeř hrál o víkendu těžký ligový zápas a musel dlouho cestovat, toho jsme využili. Energie byla na naší straně, přestože jsme se museli odejít bez několika důležitých hráčů,“ chválil trenér Olomoucka Tihomir Bujan. „Dobrá byla především obrana, i v útoku si ale kluci dokázali poradit.“

Utkání zahájil šesti body Halada a naznačil, že Hanáci mají v plánu rozloučit se s Alpe Adria Cupem vítězně. Rychle vedli 9:0, pak se na chvíli střelecky zasekli a soupeř toho patřičně využil. Postupně svoji ztrátu stáhl a v 7. minutě šel poprvé do vedení po rychlém brejku Pleadina. Závěr čtvrtiny už opět patřil hráčům Olomoucka, kteří otočili na 21:17 sérií šesti bodů v řadě.

V poločase vedli 43:33. Hned po návratu z kabiny domácí basketbalisté trefili několik otevřených střel, a to jim přineslo průběžný výsledek 50:35 ve 24. minutě. Chorvaté reagovali prostřídáním sestavy, dlouho se přesto nemohli prosadit přes dobrou obranu Olomoucka, které i deset minut před koncem drželo dvouciferný náskok – 56:46.

Od počátku závěrečné pasáže se basketbalisté ze Šibeniku snažili střetnutí zvrátit a na začátku 36. minuty snížili na 57:63 a tři a půl minuty před koncem ztráceli jen čtyři body. Ve 39. minutě ale trefil s trochou štěstí trojku Lukáš Olbort a na tento úder už hosté nedokázali patřičně odpovědět.

„Měli jsme velký problém s marodkou, tím se uvolnil prostor pro nás mladé kluky. Byla to skvělá zkušenost, z utkání si hodně odnášíme. Nechali jsme na hřišti, co se dalo, na vítězství to stačilo,“ radoval se mladík Olbort. „Osobně jsem se cítil dobře. V prvním poločase jsem se rozkoukával, postupně to už bylo v pořádku. Hrál jsem pak už svoji hru. Ještě nejsem v optimální formě, je co zlepšovat. Ale věřím, že to půjde nahoru a nasbírám i nějaké minuty v lize.“

Tam předposlední Olomoucko potřebuje zabrat. „Mladí hráči dostali šanci a využili ji. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ přeje si Bujan.