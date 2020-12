Série proher, pád na dno, odchod kapitána. Jak skončí trable Olomoucka?

„Letos se nám vůbec nedařilo. Když nabídka přišla, tak pro mě byla sportovně, i co se týče budoucnosti zajímavá,“ řekl vyhlášený střelec. „Mísí se ve mně smutek z toho, že jedno angažmá končí. Na druhou stranu musím říct, že přestup do Nymburka je vždy věc, kterou má každý hráč někde nahoře.“

V Nymburce už působil v letech 2011 až 2014 a následně odešel do německého Bayreuthu. Po jedné sezoně se vrátil do NBL do Prostějova a po roce v Děčíně strávil ročník 2017/18 v polských Gliwicích. V reprezentačním dresu, v němž loni zažil cestu za historickým šestým místem na MS, se představil i na mistrovství Evropy v roce 2017.

„Je to o velkých ambicích a doufám, že spolupráce bude úspěšná a ověnčená spousty zápasů, na které se jednou bude vzpomínat,“ dodal Palyza k návratu.

V této sezoně NBL je s průměrem 20,5 bodu druhým nejlepším střelcem za Jakubem Šiřinou z Opavy (25,7). V barvách Ostravy, Nymburka, Prostějova, Děčína a Olomoucka, kde načal třetí sezonu, má na kontě už téměř 5 000 bodů. Drží rekord se 129 proměněnými trojkami ze sezony 2015/16 a celkově má úspěšnost v kariéře z tříbodové vzdálenosti 40 procent.

„Na druhou stranu bych chtěl Olomoucku moc poděkovat za uplynulé dva a půl roku, protože jsme hráli dobrý basket a hlavně v sezoně 2018/19 z nás šel respekt. Ale každé období někdy skončí. Bohužel koronavirus sportovní scénu zasáhl takovým způsobem, že úplně zpřeházel některé pořádky,“ podotkl.

Tři těsné porážky

Na Hané přivítali reprezentační přestávku. Po ní se pokusí sezonu zachránit. Doufají, že jim osud v dalších zápasech ukáže příznivější tvář - hned tři duely totiž prohráli maximálně o tři body.

„Ta bilance není dobrá, ale nebyli jsme jediní, kdo měl hodně překvapivé výsledky. Změn v týmu bylo hodně, to je nevýhoda. Dvakrát jsme prohráli o bod, jednou o tři. Mohli jsme na tom být lépe. Nevyšlo nám několik koncovek. Třeba Opava je několik let pohromadě a díky tomu zvládne vyrovnané závěry, které nám utečou,“ nabízí svůj pohled Palyza, který v pauze hrál ve Vilniusu za národní tým.

Hanáci v posledních zápasech ztratili šanci na úspěch v koncovce. Obvykle se drželi do poloviny závěrečné čtvrtiny, tak už na soupeře nestačili. „Nedá se nic dělat. Z jedenácti hráčů si hned deset prošlo nemocí. Na tréninku bylo dlouho vidět, že přerušení soutěže nikomu neprospělo. Když jsme trénovali ve vysoké intenzitě, kluci se unavili rychleji než před nucenou přestávkou,“ všiml si trenér Predrag Benáček. „V reprezentační pauze jsme snad manko dohnali,“ dodal.

Víru v lepší zítřky neztrácí Lukáš Sychra, jeden z mladíků v sestavě Olomoucka. „Trenér nás během volna nešetřil. Příprava byla hodně náročná, pracovali jsme na obraně a doháněli kondiční nedostatky. V koncovkách posledních zápasů nám docházely síly, teď už by to mělo být v pořádku,“ chce věřit Sychra, podle něhož tým potřebuje zlepšit práci na obranném doskoku, kde měl dosud velké problémy.

„Na doskoku se musí podílet celá sestava na palubovce. Každý musí mít svého hráče na zádech. Pak se míče nebudou odrážet k soupeři. I na videu jsme si to pořádně rozebrali. Nemůžeme soupeřům dávat tolik opakovaných střel.“

Na konci první poloviny základní části Kooperativa NBL Olomoucko přivítá ve čtvrtek (18:15) Královské Sokoly z Hradce Králové a tým chce sérii neúspěchů ukončit.

„Z pohledu probíhající sezony to bude možná klíčové střetnutí. Potřebujeme zápas zvládnout. Utnout tu sérii porážek a nastartovat obrat. Když vyhrajeme, zlepší to náladu v kabině. Už potřebujeme uspět a tomu vše podřídíme,“ tvrdí bojovně Sychra.