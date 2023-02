Výpadky, zranění, posily, které tým srážely. Proč je Olomoucko znovu na dně

Podobně jako předposlední Hradec vyhráli Hanáci z 22 zápasů jen čtyřikrát. Další čtyři mače prohráli maximálně o sedm bodů. „Ročník je velmi vyrovnaný. Prakticky každé kolo přineslo nějakou senzaci. O některé jsme se sami postarali. Jenže prohráli jsme zápasy, ve kterých jsme měli pocit, že můžeme uspět,“ přemítal generální manažer klubu Libor Špunda.

Už ve třetím kole se svými kolegy odvolal srbského kouče Miljana Čuroviče. Špunda krok vysvětloval tím, že vedení nechce opakovat situaci z předešlého ročníku, kdy Olomoucku utekla sezona už v první polovině základní části.

Avšak ani léčba novým trenérem, Chorvatem Tihomirem Bujanem, nepřinesla kýžený efekt. „Bohužel jsme se netrefili do zahraničních posil, jak bychom si přáli. Kvůli tomu se nepodařilo zachytit začátek sezony. Velkým oslabením bylo zranění Stamenkoviče, který měl být hlavním dirigentem sestavy. Odehrál jen tři zápasy a sezona pro něj skončila,“ pokračoval Špunda.

„Sehrávali jsme se až v lize, proto výsledky nebyly dobré,“ přidal pohled křídelník Filip Halada.

Goran Vučičevič z Olomoucka zakončuje na nymburský koš.

Dobré jméno na Hané nezanechali Američani Devin Cooper a Bryan Coleman. „Měli dobré reference z předchozího působiště, u nás to ale nepotvrdili. Nebyli přínosem. Ani kondičně, ani mentálně. Spíše týmu energii ubírali,“ nešetřil kritikou tehdejší trenér Čurovič.

Olomoucko naposledy vyhrálo 11. ledna, tehdy předčilo USK Praha 84:78. „Čekali jsme lepší výsledek,“ přiznal Špunda.

Olomoucku začíná nadstavbová část ve středu proti Slavii. A bude to jeden z klíčových zápasů sezony. Na Pražany ztrácí dvě výhry. „V této fázi sezony bude každá domácí ztráta extrémně mrzet každého. Potřebujeme zápas zvládnout a vstoupit do druhé části ročníku úspěšně. Víme, o co hrajeme,“ burcuje Bujan. „Pokud zvítězíme, může to být ten impulz, který potřebujeme. Pomohlo by to našemu sebevědomí. Musíme být koncentrovaní celých čtyřicet minut, nevypadnout z rytmu ani na okamžik.“

V základní části se ve vzájemných zápasech radovali domácí: v Praze vyhrála Slavia 81:62, když vedla prakticky celý zápas. V Olomouci zvítězil Redstone 97:87. „O skóre je na tom lépe Slavia. Může se stát, že to bude mít po posledním kole ve skupině A2 vliv na konečné umístnění. Tím se ale teď nechceme příliš zabývat. V nadstavbě spolu odehrajeme čtyři zápasy. Hlavním cílem bude vítězství, klidně o jediný bod,“ hlásí Bujan.

Ve čtyřčlenné skupině je ještě USK a Hradec Králové, hraje se každý s každým dvě domácí i venkovní utkání. Týmy do tabulky vstupují s body ze základní části. První dva mančafty se probojují do play off, poslední celek čeká baráž o udržení.

Tihomir Bujan mezi svými svěřenci z Olomoucka

„První část sezony nám nevyšla, to však neznamená, že se chceme soustředit jen na záchranu. Cílem je postup do předkola play off. Na příčku zajišťující play off máme ztrátu, která se dá stáhnout. Chceme to dokázat,“ nabádá Špunda.

Hanáci se ale budou muset vyvarovat chyb a zlepšit koncovky zápasů. „Vstoupili jsme do zápasu slušně, ale nedokázali jsme to udržet celých čtyřicet minut. Po přestávce jsme měli menší výpadek, to nás stalo zápas. Máme před sebou nadstavbu, na zápasy se musíme soustředit, aby se nám příště něco podobného nepřihodilo,“ říkal po posledním zápase s Nymburkem (79:102) rozehrávač Tomáš Tkadlec. Teď už půjde do tuhého.