Výhra s Ústím přiblížila basketbalistům Olomoucka třetí příčku

„V předchozím duelu proti svitavským Turům jsme právě ve třetí desetiminutovce selhali a to nás stálo úspěch. Něco podobného jsme nechtěli opakovat. Vstup do druhého poločasu byl tentokrát v pořádku,“ uvedl František Váňa, křídlo vítězů.

Severočeši na Hané vedli pouze do 2. minuty zápasu. V dalším průběhu marně dotahovali velkou ztrátu a prohráli všechny čtvrtiny střetnutí. „Náš vstup do utkání byl ustrašený. Nebudu si pomáhat statistickými čísly. Rozdíl týmů byl v provedení jednotlivých herních činností. To bylo dáno kvalitou hráčů na obou stranách. Rozdíl byl třeba v přihrávkách, domácí byli v tomto ohledu lepší,“ uznal ústecký kouč Antonín Pištecký, jehož tým prohrál pátý zápas v řadě.

Olomoucko průběh duelu kontrolovalo, ve chvíli, kdy se hosté mírně přiblížili, dokázalo okamžitě bodovat. Hráči si výrazně pomohli na doskoku, kde soupeře výrazně přehráli.

„Získali jsme sedmačtyřicet doskočených míčů, to je hodně dobré číslo,“ pochvaloval si kouč BK Olomoucko Predrag Benáček, který ovšem viděl i některé nedostatky. „Trápily nás nevynucené ztráty, na to se musíme soustředit. Tentokrát nás to až tak moc nebolelo. Přes některé zbytečné chyby se nám dařilo držet vysoký náskok,“ ocenil své hráče Benáček.