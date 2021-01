Basketbalové Olomoucko ztratilo Váňu a pak i zápas s Ústím

„Soupeř oproti předchozímu zápasu zlepšil hru, byl to úplně jiný tým. Hrál s velkou energií a šel si za vítězstvím. My jsme se v závěru snažili zvrátit výsledek, bohužel jsme měli problém na doskoku pod vlastním košem a to soupeř dokázal potrestat,“ konstatoval trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

„Navíc se nám nedařilo při střelbě z velké vzdálenosti. Mladí kluci se hodně snažili, tentokrát to prostě nestačilo,“ dodal kouč, jehož tým proměnil pouze čtyři střely z dlouhé vzdálenosti, zatímco v prvním vzájemném střetnutí dal patnáct trojek.

Hanáci vedli jen na začátku zápasu. Naposledy bylo skóre alespoň vyrovnané v 5. minutě, pak už Sluneta získala náskok, který už nepustila, a ukončila sérii pěti porážek v řadě. „Začátek byl nervozní. S týmem jsme si něco řekli a kluci si to vzali k srdci. Soupeře jsme především v prvním poločase donutili k řadě ztrát a díky tomu jsme dávali snadné koše,“ těšilo ústeckého trenéra Antonína Pištěckého.



„Díky obraně Olomoucka jsme byli nuceni střílet z dálky, tentokrát se nám dařilo se slušnou úspěšností. To byl klíč k úspěchu,“ radoval se.

Hosty dlouho bodově táhl pivot Ladislav Pecka, autor pěti trojek a celkově pětadvaceti bodů. „Pořád to v naší situaci není dobré, ale je to cenné vítězství. Drželi jsme si náskok celý zápas. Konečně jsme proměnili něco z dálky. Snad se nám zvedne sebevědomí a půjde to tak dál,“ věří.

Po přestávce se k Peckovi přidal Autrey, kterého Pištěcký v prvním poločase dlouho šetřil. „Měl rychle dva fauly, proto šel z hřiště a byl připravený na rozhodující minuty. V útoku pak Peckovi pomohl,“ řekl Pištěcký.

Porážku Olomoucka předznamenaly hned první minuty, kdy se hráči nemohli dostat do tempa. „Do zápasu jsme nastoupili vlažně, nešly nám trojky. Ale to nebyl největší problém. Tím byl výkon v první čtvrtině, který se pak s námi táhl. Soupeř toho využil. Navíc se nám zranil František Váňa, doufáme, že bude rychle zpátky,“ přeje si pivot Hanáků Dominik Štěpán.