Basketbalisté Olomouce se přiblížili k play off. Přeskočí v závěru Písek?

Olomoucko sídlilo v Prostějově od roku 2017 po finančním krachu tamních Orlů, od nichž Redstone získal licenci na nejvyšší soutěž. A až do roku 2021 chybělo Olomoucko v play off pouze jednou.

Po přesunu se ale trápí. Ve dvou uplynulých sezonách skončili Olomoučané předposlední. V sobotu učinili důležitý krok k prolomení bilance. Na domácí palubovce v nadstavbové částí Národní basketbalové ligy porazili pražskou Slavii 100:77 a od postupové příčky je dělí jedna výhra.

„Byl to těžký zápas. Slavia nám dělala problémy celou sezonu. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se s nimi utkáváme, jsem byl pyšný na to, jak to naši kluci dohráli. A nehráli jen na jednom konci palubovky, hráli jsme pod naším i jejich košem. Myslím, že jsme odehráli docela vyrovnaný zápas na obou stranách palubovky,“ řekl trenér Olomoucka Andy Hipsher.

„A to, že šest hráčů zaznamenalo dvouciferný počet bodů, je ukazatelem toho, že jsme se opravdu dělili o míč a hráli týmově. Za to jsem na tým pyšný,“ ocenil kouč.

Domácí získali náskok už v první čtvrtině, kterou opanovali osmibodovým rozdílem. „Do zápasu jsme nastoupili tak, jak jsme si řekli. Tlačili jsme dobře v obraně, měli jsme dobrý doskok. Dařila se nám střelba zpod koše. Trojky se nám taky dařily a hlavně jsme měli málo ztrát. Takže z toho pak plynul dobrý útok,“ uvedl křídelník Olomoucka Jan Grmolenský.

Poslední postupovou místenku do play off drží Písek a právě s ním se Redstone v Čajkaréně utká v příštím kole. To je nicméně naplánováno až na sobotu čtvrtého března.