Usilovná práce někam vede. Basketbalisté Olomoucka potřetí vyhrálo

Třicetiletý křídelník k tomu vybojoval sedm faulů, po kterých proměnil stejný počet trestných hodů. Dohromady zařídil 16 bodů a díky jeho přičinění Hanáci porazili slávisty 97:87. V tabulce jsou desátí.

Venku jste sice ještě nevyhráli, potřetí v řadě jste však opanovali domácí ligový zápas. Stává se z Čajkarény nedobytná pevnost?

Doufáme, že ano. Makáme tvrdě, sehráváme se stále více. Je vidět, že usilovná práce na tréninku někam vede, a z toho mám osobně velkou radost. V poslední době hrajeme jako jeden tým, za to děkuji spoluhráčům i trenérovi.

Cítíte změnu projevu, leč to v tabulce není příliš vidět?

Hraje se nám lépe, lehčeji. Víc bojujeme, hlava to má lehčí. Je to vidět v obraně, kde si pomůžeme. Vyhovíme si, když je třeba, tak jeden zaskočí za druhého. V tom je ta největší změna.

Proti Slavii vás navíc jen tři body dělily od stovky. Z čeho pramení takové ofenzivní vzepjetí?

Pomohla předchozí výhra v Alpe Adria Cupu nad Šibenkou. Nabrali jsme sebevědomí, všechno šlo snadněji. Takových zápasů snad bude stále víc, máme hráče, kteří se umí střelecky prosadit.

Proč to nešlo od začátku ročníku?

Letní příprava je od toho, aby si tým sedl. V naší sestavě ale došlo k několika změnám, tím se to protáhlo. Sehrávali jsme se až v lize, proto výsledky nebyly. Sezona ale ještě bude dlouhá, můžeme toho ještě hodně napravit.

V závěru duelu proti Slavii jste po trestném hodu sprintoval zpátky a vypíchnutím míče jste překazil rychlý brejk. S kondicí asi problémy nemáte, že?

I to se odvíjí od tréninku. Když makáte na sto procent, v zápase se to projeví. A my opravdu dřeme, jak to jen jde. Osobně mě těší důvěra trenéra, pomáhá mi. Já mu to pak chci na hřišti vrátit.

Cestu do haly si při posledním utkání našli i hokejoví fanoušci. Byli slyšet až na palubovku?

Docela hodně. Věřím, že na další zápasy přijde ještě více lidí. Chápu, že když jsme na konci tabulky, tak se lidem moc nechce chodit. Doufám, že výhry budou přibývat a fanoušků v Čajkaréně stejně tak.