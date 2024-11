Kolaps přišel v poslední čtvrtině. Olomoucko ztratilo náskok patnácti bodů

„Těžko se mi to hodnotí, je to druhý zápas za sebou, kdy jsme si to ve druhém poločase nechali utéct. Mně osobně to mrzí ještě o dost víc, protože jsem měl na ruce střelu do prodloužení, to mě bude ještě chvilku bolet,“ neskrýval zklamání olomoucký kapitán Martin Nábělek.

Pardubice ovládly poslední čtvrtinu poměrem 24:8, do závěrečné části vlétly dvěma povedenými trojkami a z úzké sestavy hostů se začaly vytrácet síly i klid v koncovce.

„Co nakonec zápas rozhodlo? To, že přestože jsme na konci měli několik pozic, které jsme mohli proměnit, tak jsme je v posledních minutách neproměnili. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to naše vítězství, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit, i když máme kvalitu, abychom to zvládli. Bohužel se to nepovedlo. “ mrzelo trenéra Olomoucka Hipshera.

Už v pátek od 18. 00 hostí jeho svěřenci v Čajkaréně mistry z Nymburka, průběžně první tým tabulky Národní basketbalové ligy