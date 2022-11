Léčba koučem Bujanem přinesla basketbalistům Olomoucka první výhru. Nečekanou

Poslední ligový finalista neodolal nasazení a bojovnosti soupeře, který díky vítězství 92:84 opustil poslední příčku v tabulce.

„Měli jsme jen pár tréninků, na velké změny nebyl čas. Hráče jsem se snažil přesvědčit, že basketbal se nehraje jeden na jednoho, ale pět na pět. Hlavě pod naším košem to bylo cítit. Byla tam výpomoc od spoluhráčů při obraně a potřebné nasazení,“ pochvaloval si Bujan.

Nový kouč, který přišel ze Slovenska z Handlové, musel před zápasem vymyslet, jak vyřeší problém na rozehrávce, kde kvůli zranění chybí Pedja Stamenkovič a Lukáš Olbort.

Pomohl si rozšířením rotace. Tomáš Tkadlec a Erik Klepač odehráli větší počet minut. Jediný klasický rozehrávač Lukáš Feštr dostal během utkání alespoň malý prostor na odpočinek, v koncovce měl stále dost sil. I proto v závěrečných dvou minutách dal pět z jedenácti bodů domácích a výrazně pomohl udržet těsný náskok.

„Byli jsme oslabeni, ale tým absence nahradil bojovností. Z toho mám radost. Je před námi hodně práce, všiml jsem si některých chyb, které je třeba odstranit. Pokud si hráči budou vzájemně pomáhat jako proti Opavě, půjde to,“ prohlásil po vítězné premiéře Bujan.

„V prvním poločase nás trápil útočný doskok soupeře, v tom druhém jsme se dokázali ve třetí čtvrtině trošku odpoutat, ale pak zahrál výborně Feštr a oba Američani (Williams a Moten). Trefovali těžké střely. My jsme se to snažili urvat, byly tam chvíle, kdy to chtěl každý spasit sám. Byly tam některé zbytečné chyby, třeba technická Radka Farského. Nejsme zatím takový tým, abychom podobné zápasy zvládali,“ uznal kouč Opavy Petr Czudek.

Po roce se opakovala situace z minulé sezony. Olomoucko tehdy mělo za sebou dokonce sérii dvanácti porážek v řadě, až pak setnulo Opavu. Také byl listopad a Slezané na Hanou dorazili po utkání v evropském poháru. Dokonalé déja vu.

„Každý věděl, co se stalo před rokem, ale nechtěli jsme na to myslet. Bohužel se historie opakovala,“ litoval porážky opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Snad třikrát jsme odskočili až na osm bodů. To už jsem si říkal, že stačí ubránit, přidat další koš a bude to dobré. Nestalo se, soupeř na konci trefil několik neskutečných střel a my jsme dali hlavy dolů,“ uznal Kouřil.