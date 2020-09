Od druhé čtvrtiny jsme se zvedli, chyběl kousek, povzdechl si kouč Benáček

„Soupeř vyhrál zaslouženě, protože vedl sedmatřicet minut. Ovšem my jsme byli blízko k senzaci. Rozhodla první čtvrtina, ve které jsme udělali neuvěřitelný počet zbytečných a nevynucených chyb,“ uznal kouč Olomoucka Predrag Benáček.

„Od druhé čtvrtiny jsme se zvedli. V poločase jsem hráčům říkal, že můžou přepsat historii a porazit Nymburk, i když prohrávali téměř o třicet bodů. Chyběl kousek.“

Hráči Nymburka po skvělém úvodu polevili a dali domácím hráčům prostor k nadechnutí. Ti nabídnutou šancí nepohrdli a ve 25. minutě šli do vedení. Až do konce střetnutí se jim to podařilo několikrát, naposledy ve čtvrté desetiminutovce, kdy Lukáš Palyza sérií šesti bodů v řadě zařídil stav 83:82. Celkem Palyza zaznamenal 29 bodů.

Ještě 35 sekund před koncem snížil František Váňa svou čtvrtou trojkou v zápase na 95:96. „Bylo to opravdu hodně těžké utkání, rozhodovaly maličkosti. Měli jsme skvělý začátek, neudrželi jsme se ale nahoře. Skvělý zápas odehrál Lukáš Palyza, na naší straně byl vynikající Vojtěch Hruban. To byl zápas, jakých potřebujeme hrát co nejvíce. Právě takové duely naše výkony posunou nahoru,“ hodnotil střetnutí nymburský trenér Oren Amiel.