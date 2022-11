Hanáci zvládli basketbalovou řež s Děčínem: devadesát trestných hodů

„Ligu hraji devět let, soutěž sleduji třiadvacet let a nikdy jsem neviděl, že by se házelo devadesát šestek. Neuvěřitelné,“ žaslo děčínské křídlo Filip Kroutil. „Kvůli velkému počtu faulů v prodloužení nehráli hráči základní sestavy, my jsme to zvládli lépe,“ radoval se kapitán Olomoucka Lukáš Feštr.

Hanáky táhl především Filip Halada, autor 21 bodů. „Odehrál velký zápas. Byl to jeho nejlepší výkon v sezoně,“ chválil trenér Tihomir Bujan. „Své ale odvedli všichni. V obraně, na doskoku. Šli jsme za výhrou a v nastavení jsme byli o kousek lepší.“

Ocenil také, jak jeho mančaft zvládl náročný program, když v týdnu prohrál v Alpe Adria Cupu na půdě slovinské Lublaně až v prodloužení. „Pro nás to byl neuvěřitelně těžký zápas. Hodně jsme cestovali.“

Feštr kývl: „Fyzicky i psychicky to bylo náročné. V minulé i této sezoně jsme několikrát koncovku nezvládli a prohráli vyrovnané střetnutí. Po porážce v Lublani jsem říkal, že bude méně mrzet, pokud porazíme Děčín, to se povedlo.“

Ve 31. minutě Olomoucko natáhlo vedení až na 63:55, během následujících devadesáti sekund ovšem Děčín stáhl ztrátu na rozdíl tří bodů. Domácí se drželi ve vedení až do 36. minuty, v níž na 70:70 vyrovnal Walton a remízou 80:80 skončila také řádná hrací doba. V nastavení sice domácí udělali několik chyb v útoku, přesto byli úspěšnější při zakončení. Po bodech z podkošového prostoru Válečníky udolali.

„Hodně vyrovnaný zápas. Poločas remíza, po čtyřiceti minutách taky. Nás především v prvním poločase zradila střelba trestných hodů,“ litoval kouč Děčína Tomáš Grepl. „Žádný ze soupeřů nezískal větší náskok. Bylo to bojovné a pro diváka zajímavé. Ale viděl jsem i některé nebasketbalové situace,“ zhodnotil Kroutil porážku.