Bailey střílí, Bailey dává... Olomoucko infarktové chvíle přežilo

„Jsem na náš tým hrdý. Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. I když se na nás Pardubice dotáhly, zůstali jsme silní a soustředění. Po posledním doskoku jsme dali vítězný koš a ubránili závěrečný útok Pardubic. Je to výborné, teď můžeme slavit,“ zhodnotil rozehrávač Olomoucka Erik Klepač.

BK Redstone Olomoucko porazilo Pardubice poprvé od prosince roku 2019. V úvodním poločase v jeden moment dokonce vedlo už o dvacet dva bodů. Po půli ovšem domácí vypadli z tempa, čehož soupeř využil a snížil až na 60:66 dva a půl minuty před koncem třetí čtvrtiny.

V posledních deseti minutách odolávali domácí velkému tlaku a ve chvíli, kdy do konce zápasu scházely čtyři minuty, dokonce Petr Šafarčík úplně otočil skóre. Pak se však Pardubicím vyfauloval nejlepší střelec Joey Brunk.

V dramatické koncovce zařídil Adrio Bailey Olomoucku náskok jednoho bodu po útočném doskoku, což na těsné vítězství stačilo.

„Nezasloužili jsme si vyhrát, Náš výkon v prvním poločase byl hodně špatný, tam se rozhodlo. Sice jsme se dokázali zvednout a ztrátu jsme stáhli, takhle ale hrát nemůžeme,“ považoval křídelník Pardubic a bývalý hráč Olomoucka David Pekárek, syn prezidenta BK Redstone Michala Pekárka. „Pro mě osobně jsou vždy návraty speciální, po tomto utkání může táta říci, že mě poprvé porazil,“ usmál se junior.

Jeho bývalý celek slaví už třetí výhru v sezoně. Loni se to Olomoučanům povedlo až ve třináctém kole, teď jim stačilo sedm. Jasně tak dokládají vážnost předsezonních výroků o útoku na play off. Momentálně Olomoucku náleží devátá pozice, příští sobotu (18.00) opět v Čajkaréně hostí desátou Slavii.

„Mému týmu patří vysoký kredit. Soupeř se ve čtvrté čtvrtině vrátil do zápasu, my jsme se dlouho nemohli dostat k dobrému zakončení a chvíli to vypadalo, že o dobře rozehrané utkání přijdeme,“ všímal si trenér Olomoucka Andy Hipsher. „Hráči ale v sobě našli potřebnou energii a trefili i těžké střely. V hale byla skvělá atmosféra, to nám hodně pomohlo v závěru, kdy jsme zvládli některé složité akce a naštěstí jsme zápas dotáhli do úspěšného konce,“ ocenil trenér domácího výběru.