Šiřina trefil, Dedek ne a Opava ovládla boj proti Olomoucku

„Při posledním útoku Opavy jsme udělali hroznou chybu, kterou Šiřina potrestal, a bylo hotovo. Zůstal tam úplně sám,“ kroutil hlavou trenér BK Olomoucko Predrag Benáček, podle něhož ale rozhodly také tři další aspekty. „Udělali jsme hodně ztrát, celkově jednadvacet, a s takovým počtem se nevyhrává. Soupeř navíc získal osmnáct útočných doskoků. My jsme naopak neproměnili hned devět trestných hodů.“

Hanáci do pauzy dokázali zastavit obávané střelce z dálky. Za dvacet minut dostali pouze pět trojek, ve druhé a třetí čtvrtině už ale tak úspěšní nebyli. Opava přidala dalších osm přesných střel z dálky a i to se podepsalo pod konečný výsledek.

„Hrozně to bolí. První poločas byl dobrý, ale hlavně vstup do toho druhého se nepovedl. Opava vymazala naše vedení za nějaké tři minuty. Bylo to hodně rychlé,“ posteskl si křídelník domácího výběru Marek Sehnal.

Hostující sestava prožívá úspěšné období a usadila se pevně na druhém místě v tabulce. V sezoně prohrála pouze s Nymburkem a také v prostějovské hale ukázala svoji sílu a herní pohodu. „Přesto vyhrál šťastnější tým. Tradičně rozhodovala koncovka. V ní to vzal na sebe Kuba Šiřina. Na druhé straně mohl vyrovnat Dedek, který nás už jednou podobně popravil. Tentokrát to tak naštěstí nebylo,“ ulevil si Petr Czudek, trenér Opavy.