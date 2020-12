Poslední s druhým? Tak to nevypadalo. A pak vybouchnul střelec Váňa...

„Vůbec to nevypadalo jako zápas druhého týmu tabulky s posledním. Domácí mladíci podali výborný výkon a když v tak budou pokračovat, výhra přijde,“ konstatoval opavský trenér Petr Czudek, kterého nadzvedlo především třiašedesát inkasovaných bodů v prvním poločase.

„V první čtvrtině jsme dostali třiatřicet bodů, to se stát může. Ale do poločasu nemůžeme dostat dalších třicet. To se nám možná stalo v zápase s Nymburkem. Musíme se vrátit na zem, takhle by to nešlo,“ dodal.



Olomoucko muselo nastoupit bez zraněného pivota Nemajni Bezbradici a na konci prvního poločasu navíc ztratil Radovana Kouřila. Elitní rozehrávač přitom do pauzy rozdal osm asistencí, kvůli zraněnému rameni ovšem nemohl pokračovat. A do toho všeho se během třetí čtvrtiny vyfauloval střelec František Váňa. Po čtvrtém faulu neodkázal udržet nervy, inkasoval technickou chybu a zápas pro něj skončil.

„Vybouchnul jsem úplně zbytečně, měl jsem černo před očima. Škoda, že mě kluci nezastavili, což se v takových situacích děje. Pomohlo by to. Ale byla to moje blbost. Pak už jsem jen trpěl na střídačce, že nemůžu do zápasu zasáhnout,“ kál se Váňa.

Jan Švandrlík (vlevo) z Opavy a Adam Klepač z Olomoucka bojují o pozici.

Přesto hosté zápas rozhodli až v závěrečné pasáži, kdy se dostali do desetibodového náskoku a Olomoucko už dokázalo pouze snížit.

„Za náš výkon se rozhodně nemusíme stydět. První poločas byl z naší strany opravdu skvělý. Radovan Kouřil parádně rozdával míče, škoda jeho zranění. Dalším problémem bylo rychlé vyfaulování Františka Váni na začátku třetí čtvrtiny,“ vypíchl klíčové okamžiky kouč Hanáků Predrag Benáček.

Také on cítil, že jeho tým byl blízko k senzaci. „Přes veškerá oslabení tým dotáhl zápas do vyrovnané koncovky. Kdybychom byli kompletní a nechyběl nám navíc zraněný Bezbradica, mohli jsme vyhrát,“ litoval Benáček.