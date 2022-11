Parádní nástup nového kouče. Olomoucko porazilo Opavu, slaví poprvé v sezoně

Opava plnila velkou část zápasu roli favorita. Domácí se však udrželi na kontakt a rozhodli v koncovce. Do čtvrté části vstupovali Slezané se čtyřbodovým vedením 62:58 a po necelé minutě dokonce vedli už o osm bodů. Ani za tohoto stavu se ale domácí nevzdali. Srovnali, po trojce Dariouse Motena se ujali vedení 81:77 a blíž už soupeře nepustili.

„Nebyli jsme kompletní, o to bylo vše složitější. U týmu jsem několik dní, bylo těžké za takovou chvilku něco změnit. Ale chtěli jsme hrát s energií od začátku do konce. V obraně hrál jeden za druhého, přesně tak jsem si to představoval. Bojovnost nás opravdu zdobila, tak chceme pokračovat,“ uvedl trenér Bujan, jenž se ujal týmu po šesti úvodních porážkách v sezoně. Před ním vedli mužstvo Miljan Čurovič a po jeho odvolání dočasně prezident klubu Michal Pekárek.

Olomoucko odsunulo na poslední místo tabulky Hradec Králové, jež má na kontě také pouze jedno vítězství, ale sedm porážek. Opava má po dnešku bilanci 5-2 stejně jako další tři týmy na druhém až pátém místě včetně mistrovského Nymburka.

„V prvním poločase nás trápil útočný doskok soupeře, v tom druhém jsme se dokázali ve třetí čtvrtině trošku odpoutat, ale pak zahrál výborně Feštr a oba Američani (Williams a Moten). Trefovali těžké střely. My jsme se to snažili urvat, byly tam chvíle, kdy to chtěl každý spasit sám. Byly tam některé zbytečné chyby, třeba technická Radka Farského. Nejsme zatím takový tým, abychom podobné zápasy zvládali,“ řekl kouč Opavy Petr Czudek.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 8. kolo: Olomoucko - Opava 92:84 (17:21, 42:42, 58:62)

Nejvíce bodů: Williams 22, Feštr 18, Moten 16 - Bassett 23, Mokráň 15, Šiřina 13.