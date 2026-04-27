Nová éra pod Musilem? V Olomoucku počítají s mladým českým trenérem

Lukáš Jakubíček
  12:43
Sezona končí, nová éra začíná? Nejmladší trenér basketbalové NBL Matěj Musil v prosinci nahradil na střídačce Olomoucka Američana Matta Jonese. Před nedávnem prezident klubu Libor Špunda prohlásil, že spolupráce s Musilem může být dlouhodobější.
Matěj Musil (vlevo) a Filip Koukol, trenérské duo BK Olomoucko

Matěj Musil (vlevo) a Filip Koukol, trenérské duo BK Olomoucko | foto: Radek Váňa / BK Olomoucko

Musil se stal prvním českým koučem mužstva od roku 2021, kdy se tým přestěhoval z Prostějova do Olomouce. V minulosti dělal asistenta úspěšnému Andymu Hipsherovi i Jonesovi, který byl odvolán v závěru roku. Pokračování českého trenéra by mohlo odstartovat nové období v historii klubu.

Závěr aktuální sezony se mu zachránit nepodařilo. I když záleží na úhlu pohledu. Po bronzu z minulého roku se od týmu možná očekávalo víc, ale prezident Špunda zůstával s ambicemi při zemi.

„Nepovedlo se nám uhrát postup do skupiny A1, ale cíl v podobě postupu do předkola jsme splnili. Každý rok nepřivedete pozdějšího nejužitečnějšího hráče sezony, jako tomu bylo v případě Noaha Cartera. Ale nemyslím si, že bychom při vybírání posil sáhli vedle,“ řekl před odvetou osmifinále Libor Špunda.

Špunda narážel na 25leté křídlo, které v létě přestoupilo do Izraele. V aktuální sezoně se činil například pivot Kyler Filewich, jenž byl v celé NBL nejlepší v individuální statistice doskoků (9,1 doskoků na zápas).

Vyřazení bolí, Ostrava byla lepší

Zajímavě se jevil také rozehrávač Lamb Autrey, který v průběhu ročníku nahradil zraněného Jarena Holmese. Autrey se okamžitě stal jednou z opor týmu a ovládl například týmovou statistiku asistencí a získaných míčů. Nejproduktivnějším hráčem Olomoucka byl s průměrem 17 bodů na zápas kanadský rozehrávač Kobe Elvis.

Basketbalistům Olomoucka sezona skončila v pátek. Na domácím hřišti prohráli s Ostravou 71:102, což v součtu s porážkou z prvního duelu znamenalo vyřazení z play off.

Lamb Autrey z Olomoucka u míče v zápase s Ostravou

„S průběhem utkání nemůžu být spokojený. Rozhodovalo se až v první části druhého poločasu, i v tom prvním jsme ale zaostávali a prakticky pořád prohrávali,“ zhodnotil utkání pro klubový web trenér Matěj Musil.

Sezona pro Olomoucko končí po dvou zápasech osmifinále. V základní části se umístili devátí. Následně ovládli část poražených, než narazili v play off na soupeře ze Slezska.

„Vyřazení bolí, ale musíme to vzít, Ostrava byla lepší. V závěru jsem už prostřídal sestavu, šanci dostali mladí kluci. Byla to pro ně dobrá zkušenost,“ myslí si Musil.

V minulé – bronzové – sezoně skončili Hanáci po základní části sedmí. Procentuální počet výher měli o 9 % lepší než letos. Na domácí palubovce se jim dařilo v obou sezonách stejně, ale zhoršení přišlo ve venkovních zápasech. Na hřištích soupeřů Olomoucko zvítězilo pouze čtyřikrát z 18 duelů.

