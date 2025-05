Na geniální střelbu z dálky by mohl mít borec zvaný kvůli trojce za jménem „Trey“ patent. Však se také synovi sportovního novináře věnovala v jeho začátcích patřičná esa.

Mladý Langston koukal na začátky Stepha i Setha Curryových a mnoha dalších hvězd, pronikajících pod otcovým dozorem mezi elitu. Tatínek slavné bratrské dvojice Dell Curry navíc udělil Wertzovi staršímu pár cenných rad.

„Pak mě učil i bývalý hráč Charlotte Hornets, skvělý střelec Muggsy Bogues. To bylo hrozně cool, že hráč takové úrovně si na vás udělá čas. Něco ve mně viděl,“ vzpomíná na své začátky ostrostřelec.

„Treye jsem rozmazlil, jak kolem mě stále seděli D’Angelo Russell, Ben Simmons, Derrick Favors, Dwight Howard, zkrátka basketbalové legendy,“ nechal se slyšet jeho otec při předdraftových rozhovorech.

Nejen trojky pak Wertz piloval ve dne v noci. „Už jako malý jsem byl schopný střílet z dálky. Jen jsem si tak pobíhal po příjezdové cestě k nám domů a střílel z každé pozice a vzdálenosti. Taková ta americká klasika, jak má každý koš nad garážovými vraty, nebo před domem. No a moje trojky jsou asi z toho. Nedokážu ani odhadnout, kolik jsem toho nastřílel. Do tolika neumím. Populární slovní spojení je teď svalová paměť, ale asi na tom něco je,“ uvažuje nejlépe střílející muž aktuálního play off. „Ale tahle statistika teď, to není normální. Totiž ani na mě ne… neskutečně mi kulminovala forma,“ dodává opatrně.

Že by však dělal něco jinak, než ostatní si nemyslí. „Není v tom žádný magický trik, prostě jsem se tomu věnoval, zkoušel střílet z každého úhlu, věřil si a pálil, pálil, pálil. Z běhu, z klidu, přes blok… Věřím, že tam může spadnout každá moje střela, buduji si sebevědomí. Věnoval jsem tomu čas a soustředění a snad se mi to vrací,“ konstatuje.

Svou specialitu v podobě úspěšné trojky v poslední vteřině si však ještě v play off schovává. „Vždycky byl ten, kdo přijde s velkou střelou v pravý moment,“ vysekl Wertz senior v minulosti poklonu synovi.

Pokorně se prát

Fanoušci by si mohli myslet, že i trojka na jeho dresu odkazuje na jeho dalekonosné projektily.

„Není tomu tak. Trojka na mém dresu je odkaz na mého dětského hrdinu. Jako malý jsem obdivoval Dwaynea Wadea, který taky hrál s trojkou. Na střední škole jsem pak začal používat jméno Trey a to je v Americe slang pro tři, takže se mi to hodilo k mé trojce na zádech,“ osvětluje původ čísla. Nutnost přezdívky má pak snadné vysvětlení. Trey je třetím Langstonem Wertzem a jelikož Langston junior je jeho otec, potřeboval se odlišit od dědečka.

Ač platil za kandidáta na draft NBA, nakonec na něj žádný klub neukázal. Po bakalářském studiu ekonomie a magisterském programu v byznysové analýze se proto vypravil na zkušenou do Evropy.

Lamb Autrey (vlevo) z Ostravy útočí kolem Langstona Wertze III. z Olomoucka, sleduje je Martin Gniadek.

„A už teď můžeme říct, že máme vynikající sezonu. Já to tak mohu brát i po osobní stránce, jenže s jídlem roste chuť, zkrátka chcete přirozeně ještě víc. Budeme se tedy snažit to Nymburku pořádně znepříjemnit. Dáme hlavy dolů, pokorně se půjdeme prát a zkusíme je porazit,“ touží po úspěchu Wertz, jenž by chtěl okusit mimo NBA jednou také Euroligovou štaci.

Na to bude muset svá čísla zřejmě ještě potvrdit ve vyšší lize. Recept na jeho umění, který odkoukal od všech legend, pohybujících se kolem otce, by měl fungovat.

„Ta nejlepší věc, co jsem si mohl vzít do kariéry od těch obrovských jmen je uvědomění si, jak klíčová je konzistentnost výkonu. Hodně lidí řekne, jak ti úspěšní dřou a kolik věcí tomu museli obětovat. To je samozřejmě pravda, ale to, co úspěch definuje, to je držení si laťky. Hvězdu dělá to, že umí být hvězdou stále,“ míní šikula. „I tu konstantnost výkonu jde nadrilovat. Jasně, stále stejné tréninky vás budou nudit, ale když si tu disciplínu udržíte, tak porostete,“ dodává.

Playstation, který spojuje

Dlouhé chvíle by si 196 centimetrů vysoký křídelník nejradši krátil na golfovém greenu. Na rozdíl od kolegy Noaha Cartera s jeho rybářskými pruty si však nástroje ke svému hobby nepřivezl ani nepořídil.

„Bohužel jsem si s sebou nevzal moje golfové hole a tak jsem tu na golfu nebyl, čekají na mě doma. Takže když už nemůžu být tam na greenu, hraju golf alespoň virtuálně na herní konzoli,“ těší se Wertz na domácí hřiště.

V Olomouci si čas nejvíc krátí právě u televize s připojenou konzolí.

„Udržujeme si z vysoké školy takovou partu Američanů, co hrají po celé Evropě. Zavoláme si, pokecáme a hrajeme s klukem v Řecku, další je ve Francii. Všichni jsme ale ve stejné časové zóně, máme tedy podobné to okno, kdy máme volný čas,“ říká.

Než z Olomouce vyletí do větších evropských destinací, čekají jej dvě série. Od Opavy si vyslechli a zakusili Hanáci hodně, s Nymburkem se čeká lepší basketbal.

„Oni se snažili rozbít hru, přišly tam drsnější zákroky. My se jen snažili nechytit se do té jejich hry. Stejně nakonec rozhodnou body a ne tyhle strkanice. Nasázeli jsme pár dalších bodů a nutili je hrát basket. Neskočili jsme jim na to. Nymburk bude hrát jinak. Jsou výborným týmem, také budou hrát hodně fyzicky náročný basketbal. Hrají rychle, mají velmi rychlý přechod do útoku. Bude to nahoru dolů a my budeme muset vytáhnout fakt to nejlepší, co umíme,“ analyzuje semifinálového soupeře.

Trey Wertz z Olomoucka a Jay Shumate z Nymburka během zápasu druhého kola NBL.

I kdyby však parta kouče Andyho Hipshera proti úřadujícímu šampionovi neuspěla, jeho převážně americká jednotka bude moci zabojovat o bronz, což by před sezonou předvídal jen málokdo.

„Trenér má obrovský kredit, jak si to sedlo a jak nás vybral. Skvěle spolu vycházíme, nejen jako Američani, ale i s českými kluky v týmu. Jsme spolu v kontaktu i mimo basket, jsme parta a to je skvělý základ, aby to fungovalo. Není to jen póza pro noviny, fakt to tady funguje,“ říká syn novináře, co by si nedovolil lhát.