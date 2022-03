Druhý pokus na záchranu. Olomoucko hostí doma Ostravu

V Děčíně ani jednou nevedli a prohráli vysoko 59:95. Klíčovou ztrátu nabrali hned v první čtvrtině. Už začátek Hanákům nevyšel. Za minutu a půl inkasovali osm bodů v řadě a na konci čtvrté minuty prohrávali dvouciferným rozdílem - 5:15. V obraně nedokázali zastavit válečníky, do jejichž sestavy se vrátili z marodky Šiška i Nichols. Navíc se Olomoučané trápili i v útoku a kvůli tomu prohrávali po deseti minutách o propastných osmnáct bodů.

„Začali jsme špatně. Bylo to hodně měkké. Od začátku do konce to pak už nebylo dobré. Neměli jsme se čeho chytit, kazili jsme úplně všechno. Jediné, co jsme si mohli užít, byla hodně dobrá atmosféra. Jinak bylo vše špatně. Musíme to napravit,“ velí DaQuan Bracey, který nastřádal patnáct bodů.

Do druhé čtvrtiny vstoupili jeho spoluhráči o něco lépe. Bylo to však pouze krátkodobé vzepětí. Děčín totiž měl hned několik úspěšných střelců, již nepřipustili komplikace. Snadno přehrávali defenzivu Hanáků, kteří po druhé periodě zaostávali 27:49.

„Konečně už jsme byli v plné sestavě, i díky tomu se podařilo vyhrát všechny čtvrtiny a vítězství bylo zasloužené. Body se rozložily mezi velký počet hráčů, pro Olomoucko bylo těžké s tím něco dělat. Dokázali jsme eliminovat jejich největší hrozby,“ chválil trenér Děčína Tomáš Grepl.

Koncentrace domácích basketbalistů na chvíli polevila po změně stran. Hosté však mírné optické převahy nedokázali využít a ve 27. minutě po trestných hodech Macha ztráceli dokonce třicet bodů. Z této ztráty sice dokázali čtyři body umazat, do poslední části i tak vstupovali za stavu 44:70 bez šancí na úspěch.

„Nešlo to, beru zodpovědnost na sebe. Zkoušeli jsme během utkání něco změnit, nic nám nevycházelo. Možná že nám předchozí zápas s Jindřichovým Hradcem vzal síly a ty nám chyběly,“ přemítal trenér Olomoucka Miljan Čurovič.

A protože GBA Jindřichův Hradec předčil Ostravu 81:70, musí Čurovičovi svěřenci o záchranu ještě bojovat. „Je třeba, abychom se rychle otřepali a připravili na další kolo. Zápasy teď jdou rychle za sebou. Věřím, že druhý mečbol už proměníme,“ hecuje kouč.