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Neskládáme tým na rok. Olomoucko chce vsázet i na Čechy a „hrát jinak“. Zatím tápe

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  15:57
Basketbalové Olomoucko působí od startu sezony 2026/27 v prostějovském...

Basketbalové Olomoucko působí od startu sezony 2026/27 v prostějovském Sportcentru DDM. | foto: BK Olomoucko

Posila Olomoucka Ethan Garita. Čtyřiadvacetiletý Portugalec přišel do Česka z...
Matěj Musil diriguje hráče Olomoucka.
Kamil Švrdlík z Pardubic u míče v zápase s Olomouckem, brání ho Ethan Garita.
Adam Lukeš z Pardubic útočí v zápase s Olomouckem.
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Tradičně velká obměna, skromné cíle, a především přesun do jiného města. Basketbalové Olomoucko se na začátku Národní basketbalové ligy vrátilo do Prostějova, kde působilo do roku 2021. Comeback po pěti letech v Olomouci pozitivně nezačal - moravský celek oba první domácí zápasy v Sportcentru DDM prohrál, ve středu navíc od Pardubic dostal debakl 54:100.

„Tým jsme tentokrát skládali trošku jinak než v předchozích sezonách. Chceme dát šanci mladým českým klukům. Možná budou zpočátku dělat nějaké chyby, ale vnímám to jako sázku na budoucnost. Věřím, že ji klub využije. Chceme hráče vychovávat, nejen je kupovat odjinud. To je moje vize,“ přiblížil své priority trenér Matěj Musil.

Podle něj se bude tým v zápasech prezentovat jinou hrou než v posledních letech. „Chceme hrát rychle dopředu a agresivně v obraně, což k mladým hráčům patří. Nechci tým přehnaně svazovat složitými herními systémy, víc budeme sázet na základní basketbalové principy,“ naznačil své představy Musil, který je ve 29 letech nejmladším hlavním trenérem ligy.

Naposledy od začátku. První český kouč Olomoucka nastavuje s vedením koncepci

V sestavě pochopitelně zůstali i někteří zkušení hráči. Především odchovanec prostějovského basketbalu Adam Goga nebo Ondřej Šiška, kterého čeká čtrnáctá sezona v nejvyšší soutěži. Sedmý rok mezi elitou vyhlíží i Dominik Žák. „Adam s Ondřejem budou lídry, Dominik už toho má také hodně za sebou. Povedou naše mladé kluky,“ předpokládá kouč, který současně vybíral zahraniční posily.

„Chtěl jsem dva opravdu velké hráče pod koš. Budeme větší než třeba v minulé sezoně. Na křídlo se podařilo získat Asu Williamse, což je hodně atletický hráč a předpokládám, že bude mít i dobré procento střelby z trojkové vzdálenosti,“ přiblížil Musil.

Pozitivem je rovněž i setrvání zkušeného rozehrávače Lamba Autreyho, který po zimním příchodu patřil mezi nejlepší hráče Olomoucka. K týmu se ovšem připojí později, neboť kvůli osobním důvodům odcestoval do rodných Spojených států.

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„Předpokládáme, že Lamb dodá mladému výběru potřebné zkušenosti. Chceme využít jeho klid na rozehrávce i dirigentské schopnosti,“ uvedl nový generální manažer klubu Matěj Strniště.

Mladé tváře i ve vedení. Investice se prý vrátí

Dosavadní generální manažer Pavel Tuček v klubu neskončil, stal se „ředitelem pro strategické partnerství“. „Rozhodli jsme se, že chceme i vedení klubu oživit mladými tvářemi s progresivním myšlením. Angažování Matěje Strniště navíc přinese ještě užší propojení s olomouckou mládeží,“ prohlásil prezident klubu Libor Špunda.

Strniště zůstává i v roli šéftrenéra mládeže klubu SK UP BCM Olomouc, který s Olomouckem spolupracuje. „Časově to bude náročnější, vnímám to jako osobní závazek vůči basketbalu v Olomouci,“ uvědomuje si Strniště.

Ambicí klubu je účast ve vyřazovací části soutěže. „Do každé sezony vstupujeme s pokorou. Uvědomujeme si, že obměna byla velice výrazná, i tak chceme minimálně do předkola play off, osobně bych si přál postup do čtvrtfinále,“ uvedl prezident Špunda, jehož svěřenci loni dosáhli na senzační bronzové medaile.

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„Hlavní ambicí bude také stabilizace celého klubu, nejen samotného kádru,“ dodal manažer Strniště.

Naplnění tohoto cíle bude mít na starost právě kouč Musil, který pokračuje jako hlavní trenér poté, co v prosinci nahradil Američana Matta Jonese. „Udržení Matěje Musila bylo naším cílem a udělali jsme maximum pro to, abychom mu zajistili odpovídající podmínky. Je z Olomouce a my bychom si přáli, abychom jednou hráli s našimi odchovanci, což platí také o trenérovi. Z pohledu dlouhodobé vize je to správná cesta,“ míní Strniště.

„Neskládáme tým s výhledem jednoho roku, což platí především u mladých českých hráčů. Jde o koncepci, která potřebuje svůj čas, který je drahý. Ovšem tato investice se postupně vrátí. Třeba za dva roky, možná za tři. S mladými hráči musíme mít trpělivost. Potřebují dostat prostor i potřebné minuty na hřišti,“ vysvětlil Strniště.

Opět v Prostějově. Co návštěvnost?

Město Prostějov uvidí nejvyšší basketbalovou ligu po pětileté odmlce, důvodem návratu je mimo jiné i nedostatečná kapacita krytých hal v Olomouci a také limity Čajkarény, kde Olomoucko působilo.

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Velký návrat tak čekal kapitána Gogu, prostějovského odchovance. „V této hale jsem hrál od nějakých třinácti let. Mám tady hodně odžitého, na této palubovce jsem strávil moře času,“ řekl Goga, který si už během prvních zápasů všiml řady známých fanoušků.

„Hodně obličejů jsem poznal. Vesměs šlo o věrné prostějovské příznivce. Zatím jsem neviděl některé fanynky, které dříve chodily dlouhou dobu do kotle. Věřím, že se to v sezoně změní a ve městě bude basket hodně rezonovat, dodal kapitán Olomoucka.

„Basket jsem chtěl, navrhoval jsem, aby tady byl. Věřím, že to pro nás nebude přítěž,“ řekl iDNES.cz primátor Prostějova František Jura (ANO). Představy a vize nás oslovily. S vedením jsme se domluvili za pět minut. Elitní basket se vrací, i to potvrzuje, že Prostějov je opravdu městem sportu,“ prohlásil primátor.

Návštěvnost prvních dvou zápasů Olomoucka v nové sezoně (v součtu 803 diváků) je zatím totožná jako v předchozím ročníku po dvou domácích duelech v Olomouci (797).

Příchody a odchody basketbalového Olomoucka:

Ethan Garita (24 let) posílil Olomoucko z Esgueiry, jež hraje nejvyšší portugalskou ligu.

Přišli

Christian Hinckson, USA, křídlo (Leitershofen/Stadtbegen, Něm.)
Manny Bates, USA, pivot (Marineros, Dominikánská republika)
Ethan Garita, Portuglasko, křídlo (Esgueira, Portugalsko)
Asa Williams, USA, křídlo (Koping Stars, Švédsko)
Pavel Kaštil, Česko, křídlo (Opava, Česko)
Michal Bálint, Česko, rozehrávač (Brno U23, Česko)

Odešli

Marek Nelson, USA, rozehrávač (bez angažmá)
Kyler Filewich, Kanada, křídlo (Winnipeg Sea Bears, Kanada)
Kobe Elvis, Kanada, rozehrávač (Ottava Blackjacks, Kanada)
Jonathan Andre, USA, křídlo (D.R.E.A.M Miami, USA)
Jaren Holmes, USA, křídlo (bez angažmá)
Miroslav Kvapil, Česko, křídlo (Nový Jičín, Česko)
Kevinko Mervart, Kanada, křídlo (bez angažmá)
Jiří Svojanovský, Česko, rozehrávač (Svijany, Česko)

Zůstali/prodloužili smlouvy

Lamb Autrey, rozehrávač
Adam Goga, rozehrávač
Ondřej Šiška, rozehrávač
Dominik Žák, křídlo
Marek Pulpán, rozehrávač
Jordan Oupoh, křídlo

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