Jde o záchranu. Olomoucko čeká zápas sezony proti hradeckým sokolům

„Všichni si uvědomují, o co se bude hrát. Do baráže v žádném případě nechceme, proto potřebujeme vyhrát. Utkání bude hodně náročné především psychicky. Chce to zvládnout začátek aby se kluci získali klid a sebevědomí. Nesmíme propadnout nějaké nervozitě. Nasazení a obětavost pro tým bude v tomto případě rozhodující,“ je přesvědčený trenér olomouckého klubu Tihomir Bujan.

V tabulce Hanákům patří jedenáctá příčka s náskokem jedné výhry před Královskými sokoly. Výhra může náskok výrazně vylepšit, nejen z pohledu bodového zisku. I minimální vítězství o jediný bod by znamenal, že Redstone Olomoucko získá výhodu také z pohledu výsledků vzájemných zápasů.

„I tuto skutečnost pochopitelně vnímáme, přestože do konce sezony s Hradcem odehrajeme další dvě střetnutí. Především chceme soupeři v tabulce odskočit a získat větší odstup od barážové pozice. Lepší vzájemné zápasy je takový bonus, který se může na úplném konci sezony hodit,“ míní Bujan.